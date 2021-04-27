Финал Кубка Гагарина: Меньшевики из Омска и Голиаф в красно-синем

«Авангард» уже в среду может выиграть Кубок Гагарина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сейчас все болеют за «Авангард»! - лихо закручивал представитель омского клуба. - Не только омичи, но и болельщики тех клубов Востока, которых мы прошли. И болельщики Запада. Даже некоторые болельщики ЦСКА, я думаю!

Будь «Авангард» в другом положении такие слова точно нарвались бы на иронические улыбки. Но омичи играют невероятно круто. В финале против ЦСКА специалисты хором не давали победителям восточной конференции ни единого шанса. И в очередной раз финал континентальной хоккейной лиги превратился в битву Давида с Востока с западным Голиафом. Причем Голиаф в этих поединках побеждает куда чаще. Клубы Запада (тут лидеры ЦСКА и СКА) и богаче, и по составу сильнее.

Впрочем, нынешний Давид, то есть «Авангард», под руководством канадского тренера Боба Хартли (обладателя Кубка Стенли, к слову), совсем не тянет на заведомо слабого героя. ЦСКА Игоря Никитина, конечно, машина. Но в финале эту машину разбирают по деталям и, вполне возможно, оставят без Кубка Гагарина.

К пятому матчу команды подошли со счетом 2:2. Причем сравняли счет в серии омичи в эпическом матче в Балашихе. Проигрывали 2:0, сравняли, вышли вперед, пропустили за секунду до финальной сирены, а потом в меньшинстве (!) забросили решающую шайбу в овертайме.

- Посмотрите на трибуны арены в Балашихе! - гордились собой представители «Авангарда» на встрече в медиаклубе «Бесценная лига». - Полные трибуны, болеющие за нас за сотни километров от Омска!

Казалось бы в пятом, домашнем матче, ЦСКА должен от злости разметать соперника. Но опять поражение - 0:2! И снова омичи забросили, играя в меньшинстве!

Легенда ЦСКА гимнаст Алексей Немов призывал одноклубников бороться и не сдаваться, но увы, машина Никитина начала движение в пропасть и едва ли сможет остановиться.

А «Авангард» уже в среду на своей арене в Балашихе может (а по игре и должен) поднять над собой Кубок Гагарина. Заветный трофей, кстати, перед финальной серией отвозили в Омск. Там люди исстрадались по своей любимой команде, но уже в следующем сезоне новый дворец будет достроен, и скучать по «Авангарду» придется уже Балашихе.

Решающий матч между «Авангардом» и ЦСКА состоится 28 апреля в 19.00 (трансляция на «Матч ТВ»). Счет в серии 3:2 в пользу омичей. Победа принесет «Авангарду» главный трофей нашего хоккея. Если же выиграет ЦСКА, все решится в пятницу, 30 апреля на Арене ЦСКА.

В любом случае этот финал войдет в историю, как один из самых захватывающих. И шансов у Давида, на данный момент, куда больше.