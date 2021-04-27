Марина Зудина: «Я ставлю точку в обсуждении программы с участием Елены Прокловой»

Актриса Марина Зудина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Марина Зудина уже третий день вынуждена комментировать скандальную программу «Секрет на миллион», где гостем была актриса Елена Проклова. В этой программе Проклова вспомнила, как ее домогался очень известный актер, «кумир миллионов».

Проблема заключалась в том, что актриса рассказывала о том времени, когда ей было только 15 лет. То, что с ней творил этот актер – раздевал ее и заставлял ложиться рядом голой, было не любовью, а извращением. Она не назвала его имени, но многие почему-то подумали на Олега Табакова, с которым Проклова в то время снималась в фильме «Гори, гори, моя звезда».

«В этом посте будут отключены комментарии. Я ставлю точку в обсуждении Программы Канала НТВ!

Я не смотрела программу с Еленой Прокловой и не буду смотреть! Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет. Стравить нас не получится. Мои дети сильные и умные, мы переживём и это. По поводу Елены! Я очень любила ее, как актрису в детстве, восхищалась ее обаянием и ролями.

Вдова Олега Табакова заверила своих поклонников, что Олег Павлович "тепло и с нежностью отзывался о Елене".

- Они играли вместе на сцене МХТ, и он позвал ее на главную женскую роль в спектакле «Отец», который шёл в Табакерке. Я тогда уже родила сына, и мы прекрасно общались, приходил ее муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью. Поэтому, давайте не додумывать за неё.

Мои резкие ответы были вызваны лишь вторжением в МОЕ личное пространство и открытыми оскорблениями в адрес моего мужа и меня. Если я обидела чем- то Елену, то в этом виновата жёлтая пресса и некоторые из вас! Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь.

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