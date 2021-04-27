Прайс-лист на слезу

Актриса Елена Проклова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Болезненная исповедь Елены Прокловой в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» спровоцировала массу дискуссий. На одном полюсе - профессиональные лицемеры и лицемерки: поправляя резинки уютных фланелевых трусов липкими ручонками, они визжат о девичьей чести и срамят актрису, что не постыдилась рассказывать о таком публично.

На другом - те, кто рассуждает в русле современной психотерапии и общего гуманизма: о том, как важно, пусть даже через много лет, отпустить старую травму, простить самого себя и начать жить свободным человеком.

Где-то посередине застряло многогласое «а чего она раньше молчала-то?!». Это те, кто, видимо, лет пять отсиживался на дальних заимках и ничего не слышал ни про охватившее мир движение #metoo, ни про дело Харви Вайнштейна.

Самые умные вовсю изучают руины последствий: например, сына того самого актера, имя которого Елена Проклова не назвала, но всем и так все понятно, вовсю травят в соцсетях - как будто это он мастурбировал рядом с до смерти напуганным голым 15-летним ребенком (отличный синопсис для тяжелой артхаусной драмы в духе Василия Сигарева, простите).

Все эти споры-разговоры - отличная штука: костры отгорят, а коллективное понимание, как с этим всем теперь быть, останется. Мораль, в отличие от нравственности, выкристаллизовывается непрерывно, постоянно меняясь. В этом смысле исповедь Елены Прокловой могла бы сыграть большую роль в деле осознания, кто мы и как должны относиться друг к другу, помочь многим и многим девочкам, оказавшихся в аналогичной ситуации.

Могла бы, да не сыграла. И, кажется, не очень-то помогла.

Давайте отвлечемся от рассуждений, правду и только правду рассказала актриса или где-то преувеличила, умышленно или за давностью лет. И почему она, с одной стороны, не назвала имя, а с другой — поделилась подробностями, которые позволяют произвести самостоятельные измышления. Говорить об этом всерьез бессмысленно — можно только предполагать, то есть сплетничать.

Испытывая понятное сочувствие к Прокловой и глубокую жалость к той девочке, которой она тогда была, все же не забыть тот факт, где именно состоялась ее исповедь. «Секрет на миллион» - это не программа-интервью, а Лера Кудрявцева — не Опра Уинфри, которая не хуже психолога помогает героям выплакаться. Это игра на деньги, где каждое обнажение души имеет свою цену. С финальным миллионом за самое потрясающее откровение. Герои выбирают категории, жмут кнопку — они в казино, где продают себя по кусочку. Да, декларируется, что выигрыш гостя направляется на благотворительность, но торг все равно состоялся.

Через «Секрет на миллион» прошла череда разнообразно покалеченных актрис. Наталья Андрейченко рассказывала про групповое изнасилование. А Проклова вообще во второй раз пришла — четыре года назад она повествовала о своих любимых мужчинах. Ставки растут, щекотать нервы публике все труднее. То, что ценилось вчера, сегодня уже не работает. Редакторы шоу проводят колоссальную работу, обрабатывая новых и новых героев.

И вот такая удача. Публика в слюнях. Сотни и сотни интернет-ресурсов, промышляющих сплетнями про звезд, и всякого рода шушера, ошивающаяся рядом с этими ресурсами, будут кормиться этим еще очень и очень долго. Встретился вот такой заголовок, например: «Шаман объяснила, почему Елена Проклова раскрыла свою тайну после 50 лет молчания». Лера Кудрявцева, как капитолийская волчица, самоотверженно кормит грудью всех этих щенков шоу-бизнеса.

И становится не так заметно, что готовность исповедаться Лере объясняется просто: в «Секрете...» героям хорошо платят. Официально, по договору, сумма зависит от ряда факторов — об этом регулярно пишут СМИ, а то и сами гости проговариваются. Мы свечку не держали, как говорится, но что-то подсказывает, что Проклова пришла туда заработать.

И все бы ничего, пока это остается в рамках развлекательного шоу. Так уж устроено ТВ: не только в «Секрете...» - в куче программ происходит то же самое. В конце концов, Опра тоже платит. А у нас во многих шоу вообще врут. Хрестоматийное: актер Александр Семчев в программе «На самом деле» страшно ругался с сыном, не поделив с ним девушку. А потом рассказывал, что это все понарошку, за гонорар (в шоу сделали выводы и заставляют героев давать подписку о неразглашении).

Только ведь все чаще это не остается в рамках — выплескивается зловонной жижей из платного балагана в мир живых людей.

Исповедь исповеди рознь. Четыре года назад известный российский сценарист Олег Маловичко («Метод») - взрослый дядька, муж и отец, написал колонку в глянцевый журнал. Он рассказал, как в детстве его жестоко избил и пытался изнасиловать отчим, при полном попустительстве матери. 12-летний Олег выпрыгнул в окно и долго лежал в больнице. Возможно, Маловичко заплатили обычный гонорар как публицисту, но в любом случае это были не миллионы рублей. Он написал, что своим признанием он впервые протянул руку своему внутреннему ребенку — тому преданному и избитому мальчику. Этой трудной колонкой он разрешил свою страшнейшую травму и, что очень-очень важно, что-то навсегда изменил в людях, которые это прочли.

У актрисы в телеэфире тоже были слезы. Только в них отражался прайс-лист.

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