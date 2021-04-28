Умер Майкл Коллинз – человек, который был у Луны, но так на нее и не высадился

Экипаж Аполлона-11: Майкл Коллинз в центре. Слева Нил Армстронг, справа Эдвин Олдрин.

Майкл Коллинз скончался 28 апреля 2021 года. Ему было 90 лет.

В NASA скорбят.

Астронавт, бригадный генерал ВВС США в 1969 году «отвез» на Луну Нила Армстронга и Эдвина Олдрина. Они высадились на неё, став первыми людьми, ступившими на Луну, а Майкл остался ждать на орбите. Дождался и доставил домой. И вот теперь умер. В живых из того легендарного экипажа остался только Олдрин. Армстронг ушел из жизни еще в 2012 году.