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Наука28 апреля 2021 21:00

Умер Майкл Коллинз – человек, который был у Луны, но так на нее и не высадился

О смерти пилота командного модуля Аполлона-11 сообщило NASA
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Экипаж Аполлона-11: Майкл Коллинз в центре. Слева Нил Армстронг, справа Эдвин Олдрин.

Экипаж Аполлона-11: Майкл Коллинз в центре. Слева Нил Армстронг, справа Эдвин Олдрин.

Майкл Коллинз скончался 28 апреля 2021 года. Ему было 90 лет.

В NASA скорбят.

Астронавт, бригадный генерал ВВС США в 1969 году «отвез» на Луну Нила Армстронга и Эдвина Олдрина. Они высадились на неё, став первыми людьми, ступившими на Луну, а Майкл остался ждать на орбите. Дождался и доставил домой. И вот теперь умер. В живых из того легендарного экипажа остался только Олдрин. Армстронг ушел из жизни еще в 2012 году.

Корабль Аполлон-11: справа лунный модуль с Армстронгом и Олдриным, которые вот-вот сядут на Луну. Майкл Коллинз будет ждать их в командном модуле и считаться в это время самым одиноким человеком.

Наука: Клуб любознательных