Свадьба принца и «Золушки» состоялась четыре года назад. Поздравить молодых съехались сотни гостей, представлявших монаршие семейства Европы. Фото: Rainer DROESE/Global Look Press

Галопом по Европам

Екатерина Малышева из города Апатиты, что в Мурманской области, как и все девушки, конечно, грезила о принце на белом коне, но даже в самых смелых фантазиях и представить себе не могла, что когда-нибудь выйдет замуж за реального члена королевской фамилии и сама станет принцессой.

Правда, амбиций Кате и ее родным было не занимать. Отец, ученый-экономист из Кольского научного центра Академии наук, и мать, бывшая актриса, еще в 90-е решили, что в России «жизнь не сделаешь», и перебрались в Чехию, где у семьи были друзья. Там они смогли устроить 7-летнюю дочку в престижную школу при американском посольстве в Праге.

Екатерина окончила ее с отличными показателями и отправилась дальше на Запад, обосновавшись в Великобритании. Отучилась в Лондонском колледже моды и с головой окунулась в жизнь богемы - благо внешние данные и блестящий интеллект этому способствовали. Но девушка не бездельничала: работала переводчиком, снимала кино, да и про «профобразование» не забыла - основала собственную линию одежды Ekat. И при этом успевала порхать по приемам, вечеринкам, званым обедам.

Очень приятно, принц!

На одном из светских раутов в 2011 году Екатерина (ей тогда исполнилось 25) познакомилась с 37-летним Эрнстом Августом Андреасом Филиппом Константином Максимилианом Рольфом Стефаном Людвигом Рудольфом, принцем Ганноверским, королевским принцем Великобритании и Ирландии, герцогом Брауншвейгским и Люнебургским. Несмотря на то, что свое королевство предки аристократа потеряли еще в XIX веке, он до сих пор считается одним из самых видных представителей европейских «голубых кровей», поскольку приходится правнуком последнему германскому императору Вильгельму II.

Ганноверская династия, которую Эрнст Август (так его зовут в обычной жизни) должен будет возглавить после смерти своего 66-летнего отца, дала Великобритании 5 королей и одну королеву, да и сейчас он официально числится среди наследников британского престола, правда, пока не входит даже в первые три десятка претендентов.

У принца и «Золушки» все быстро завертелось, они начали жить вместе. В августе 2016 года королевич сделал своей избраннице предложение, а в 2017 году они официально поженились, для чего Екатерине пришлось стать протестанткой. А сама она приобрела титул принцессы Ганноверской.

Фото: Ulrich STAMM/Global Look Press

Единственное, что омрачило красивую церемонию, - отсутствие отца жениха Эрнста Августа V и его нынешней супруги, мачехи принца. Глава династии отказался благословлять этот союз, хотя сам он первым браком тоже сочетался с простолюдинкой - матерью своего сына, правда, заручившись при этом согласием отца. Возможно, сказалась разница в финансовом положении будущих жен - супругой старшего представителя рода была дочка швейцарского мультимиллионера и владельца шоколадных фабрик, а младшего - всего лишь дизайнер одежды.

Тем не менее «плебейское» происхождение невесты не смутило 600 гостей, прибывших на свадьбу. Многие из них представляли монаршие семейства со всей Европы.

Родовое гнездо ушло за 1 евро

Поговаривают, что Эрнст Август-старший осерчал на сына не столько из-за его выбора жены, сколько из-за разногласий во взглядах на ведение хозяйственной деятельности. Он даже угрожал отобрать всю собственность, находящуюся под контролем принца.

Дошло до того, что в конце прошлого года отец подал на сына в суд за то, что отпрыск, никого не предупредив, продал властям Германии всего за 1 евро родовой замок Мариенбург вместе с находившейся там уникальной коллекцией картин, драгоценностей и антиквариата. Это поместье родитель подарил ему еще в 2004 году. Принц объяснил, что у него нет денег на содержание родового гнезда, ведь только ремонт поместья требовал 26 миллионов евро!

В Россию не тянет

В любом случае принц и принцесса сейчас живут душа в душу. В феврале 2018 года у пары родилась дочь Елизавета, а еще через год на свет появился сын Вельф Август. Сейчас они ждут рождения третьего ребенка. Сами родители никак не комментируют будущее прибавление в семействе, да и вообще стараются не баловать прессу информацией о своей личной жизни. Например, своего второго сына они крестили практически тайно.

У четы есть сын и дочь, сейчас они ждут третьего ребенка. Но в родовом замке Мариенбург (на фото вверху) им жить не придется. Эрнст Август продал его германским властям. Фото: Instagram.com

Достоверно неизвестно даже то, чем занимаются супруги. Сам принц вроде бы работает в банковском бизнесе и управляет своей собственностью, находящейся в разных странах Европы. А Екатерина продолжает развивать свою марку одежды, проводя большую часть времени в Лондоне.

В Россию она особо не стремится и призналась, что, прожив 30 лет за границей, по-русски теперь говорит гораздо хуже, чем по-английски. Правда, хранит ностальгические детские воспоминания о том, как ее возили на санках в детский сад. Принц побывал у нас всего один раз - еще в юношеском возрасте посещал Петербург.

А вот отец Екатерины, став успешным бизнесменом, в итоге вернулся из Европы в Москву. Он мечтает зазвать зятя съездить мужской компанией на Байкал и там «объяснить немцу то, что русскому хорошо».