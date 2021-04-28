Ледокол-призрак «Вайгач»

«Вайгач» первый прошёл по Северному морскому пути. Фото: Wikimedia Commons

«Вайгач», знаменитый ледокол, первым прошедший по Северному морскому пути, считался потерянным более века. В 1918 году он затонул в Енисейском заливе. А поскольку места там очень опасные для судоходства, то дно буквально усеяно разбившимися судами. Где среди них «Вайгач», оставалось неясным вплоть до последнего времени, легендарный пароход оказался кораблем-призраком в буквальном смысле.

И вот наконец он снова найден - благодаря уникальной экспедиции Русского географического общества и Северного флота. Подробности рассказали сами ее участники в совместной программе Радио «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников» (radiokp.ru).

Главный фасад России

Впервые о знаменательной находке доложили на недавнем заседании Попечительского совета РГО под председательством Владимира Путина. В рассказе о самых ярких достижениях общества первым номером шел отчет о проекте «Главный фасад России. История. События. Люди».

Главным фасадом страны назвал Арктику адмирал Макаров в начале ХХ века. Однако до сих пор эта территория нуждается в масштабных исследованиях. Ими и занимается РГО совместно с Северным флотом уже несколько лет. За три года шестью экспедиционными командами пройдено 1600 километров по суше и 21 800 миль по восьми морям Северного Ледовитого океана. Обследованы около сотни точек на побережьях материка и островов всех арктических архипелагов.

Кроме уникальных научных данных собрано и огромное число артефактов первых полярных экспедиций: от крестов, служивших астронавигационными знаками, экспедиции Георгия Седова до личных вещей первопроходцев.

Но, пожалуй, наиболее ценной находкой стал тот самый потерянный ледокол «Вайгач»...

А это корпус корабля после катастрофы 1918 года перед окончательным уходом на дно Енисейского залива. Фото: Public Domain

Они были первыми

«Вайгач» обнаружили в 100 километрах южнее Диксона с помощью подводного дрона. Останки легендарного судна находятся там с 1918 года. Получается, что прожил ледокол ровно 20 лет. Срок мизерный для корабля, однако успел он весьма и весьма много.

Корпус корабля, снятый подводным аппаратом в прошлом году. Фото: Wikimedia Commons

Именно его команда открыла в 1913 году Северную Землю, детально описала побережье Восточной Сибири и близлежащих островов, собрала ценные данные о течениях, льдах и климате. Тогда же с однотипным «Таймыром» ледоколы впервые в истории мореплавания прошли Северным морским путем из Владивостока в Архангельск. Все это осуществлялось в рамках комплексной гидрографической экспедиции по Северному Ледовитому океану 1910 - 1915 годов. Проект «Главный фасад России» стал логичным продолжением работы тех героев-полярников.

Первым командиром ледокола был Александр Колчак. Да-да, тот самый. На фото его классический адмиральский портрет. Фото: Wikimedia Commons

Человек и пароход

Все географические подвиги «Вайгача» были совершены прежде всего благодаря его капитану - Александру Колчаку (тому самому будущему Верховному правителю России). По понятным причинам в советское время об этом забыли, как и о других его географических открытиях. Ужасная несправедливость! Ведь этот человек был одним из самых отважных исследователей Арктики, получивший в 1906 году высшую награду РГО - Константиновскую медаль. Именно тогда у Колчака родилась идея уже антарктической экспедиции. И если бы не Русско-японская война, первым на Южном полюсе мог появиться российский флаг...

Еще молодой лейтенант Колчак в одной из арктических экспедиций. Фото: Public Domain

«Вайгач» найден, он больше не корабль-призрак. Пора перестать быть призраком и его капитану - великому полярному исследователю Александру Колчаку.

«Вайгач»

ледокольный пароход

Начало строительства - 1907 год

Место постройки - Невский судостроительный завод

Спущен на воду - 1908 год

Водоизмещение - 1359 т

Длина - 60 м

Ширина - 11,9 м

Осадка - 6,7 м

Двигатель - паровой, 1200 л. с.

Скорость максимальная - 9 уз.

Скорость крейсерская - 7 уз.

Дальность плавания - 7700 морских миль.