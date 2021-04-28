Волшебные сказки, истории о войне и путешествие на орбиту

Фото: Shutterstock

Сказки

«Изумрудная шкатулка» и «Самоцветная шкатулка»

«Изумрудная шкатулка».

«Комсомольская правда», 2021 г.

0+

Эти книги обречены стать любимыми, для этого есть все основания.

Во-первых, они очень красивые. Перед нами подарочный вариант, над которым трудились лучшие художники и оформители.

Во-вторых, под обложкой собраны сказки, которые пришлись по вкусу не одному поколению читателей.

На страницах «Изумрудной шкатулки» детей и взрослых ждут волшебные русские сказки. Читатели встретятся с Крошечкой-Хаврошечкой, Сивкой-Буркой, Жар-птицей и Иванушкой, с Морозко и многими другими любимыми персонажами.

«Самоцветная шкатулка».

«Самоцветная шкатулка. Зарубежные сказки» - мир сказок братьев Гримм, Шарля Перро, Андерсена и других писателей, без которых невозможно счастливое детство. Здесь можно найти сказки «Кот в сапогах», «Храбрый портняжка», «Белоснежка», «Спящая красавица»...

Купить можно тут: shop.kp.ru, www.chitai-gorod.ru

Ольга Громова

«Вальхен»

«Вальхен».

«КомпасГид», 2021 г.

10+

Пронзительная, пробирающая до слез история оккупации Крыма. Мельчайшие подробности буквально погружают читателя в самые суровые дни войны, позволяют ощутить весь ужас случившегося.

…Цветущий курортный городок на берегу Черного моря заняли фашисты. Оккупанты заселились в лучшие квартиры и стали наводить свои порядки.

Среди мирных жителей, не успевших покинуть родные места, оказалась 13-летняя Валя. Однажды Валя отправилась на рынок, чтобы обменять кое-какое добро на продукты, и попала в облаву. Девочку и ее товарищей по несчастью фашисты запихнули в вагоны и отправили на работу в Германию. Скотские условия, голод в каждом человеке проявляют истинную сущность: одни выбирают позицию «каждый сам за себя», другие готовы отдать последнее, лишь бы помочь тем, кому еще хуже. В окружении Вали вторых оказалось больше…

Леена Крун

«В одежде человека»

«В одежде человека».

«Самокат», 2021 г.

6+

Мальчик Эмиль переехал в город. Оказалось, что здесь есть масса необычных профессий - фрезеровщик, наладчик и даже укладчик пижамы. Именно укладчиком пижамы в прачечной и стала мама Эмиля. Но больше всего мальчика потряс один из посетителей кафе. Он читал газету, держа ее вверх ногами. И вообще это был не человек, а… пеликан в одежде человека. Эмиль во что бы то ни стало хочет выяснить его тайну.

«В одежде человека» - очень известный роман (его даже экранизировали в 2004-м, а еще перевели на множество языков мира), написанный еще более известной писательницей. Леена Крун - обладательница самой престижной литературной премии Финляндии Finlandia prize. Читателей ждут интереснейший сюжет, неожиданные повороты и изрядная порция юмора.

«Домики»

«Домики».

«Комсомольская правда», 2021 г.

0+

Целая серия познавательных книг о домах и домиках (недавно ей вручили премию «Золотой медвежонок»).

Кажется, ну что о домиках можно написать такого, что мы не знаем? Ведь каждый из нас живет в доме и сам может много рассказать о нем. А вот и нет! Дома - это действительно целый мир!

«Домики».

У разных народов они бывают очень разные. Cтроят их в самых разных местах. Есть домики без крыши, построенные без единого гвоздя, есть такие, которые стоят на мосту. А дома знаменитостей? Где живет Дед Мороз? У главного зимнего волшебника жилье очень необычное! Есть и дома полезные для всех нас, в таких печатают книги или выпускают конфеты. Паровозик Гриша путешествует по свету, узнает много интересного и с удовольствием делится новыми знаниями с юными читателями.

«Домики».

В серии вышли книги: «Домики. Знаменитые домики мира», «Домики. Полезные домики», «Домики. Знаменитые домики России», а также раскраски.

Купить можно тут: shop.kp.ru, www.chitai-gorod.ru

Юрий Усачев

«Один день с космонавтом»

«Один день с космонавтом».

«РОСМЭН», 2021 г.

6+

Вся правда о космосе, что называется, из первых уст: эту книгу написал Юрий Усачев - летчик-космонавт, Герой России, четыре раза бывавший в космосе и семь раз выходивший в открытый космос. Впечатляет? Юрий знает все тонкости подготовки самого полета и, конечно, с удовольствием делится с нами.

Начинается все, как положено, со Звездного городка и Байконура. Между ними три часа лету. Читатели увидят подробную карту, узнают, как располагаются важные объекты, как надевают скафандры и для чего нужны металлические чемоданчики, с которыми космонавты направляются к ракете. А еще Юрий Усачев расскажет, как происходит стыковка, как чувствует себя человек в невесомости и как действовать в различных ситуациях, которые могут произойти на космическом корабле.

В книге столько интересной и подробной информации, что после ее прочтения у читателей будет ощущение, что они уже побывали в космосе!

Наталья Вишнякова

«Виолетта Фиолетовна»

«Виолетта Фиолетовна».

«Пять четвертей», 2021 г.

7+

При помощи этой веселой книги дети узнают, что не все школьники одинаковые. И если один пишет с ужасными ошибками, это вовсе не значит, что он делает это специально или беспросветно глуп. Возможно, на это есть свои серьезные причины. Но выход есть даже из такой, казалось бы, безнадежной ситуации. В качестве волшебной феи, способной справиться с двадцатью восемью ошибками диктанта, назначена Виолетта Фиолетовна. Это оказалась не самая обычная учительница, она способна укрощать не только нерадивых учеников, но даже их нерадивые ботинки. И это далеко не все ее подвиги и сильные стороны.