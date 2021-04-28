А подписи подделаны: обманутая вдова Бориса Грачевского развязала войну за его наследство

Борис Грачевский с женой. Фото: социальные сети

Со дня смерти Бориса Грачевского прошло полгода. Его ближайшие родственники совсем скоро получат многомиллионное наследство создателя "Ералаша". Ранее молодая вдова режиссера Екатерина Белоцерковская заверяла - все пройдет тихо и спокойно, каждый получит то, что ему полагается. Однако этому не суждено было исполниться.

Жены Бориса Грачевского могут лишиться наследства. В начале апреля стало известно о назначении нового гендиректора "Ералаша". Бориса Юрьевича на ответственном посту заменил соучредитель творческой компании Аркадий Григорян.

Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская на все вопросы поклонников отвечала, что совершенно не в курсе происходящего. "Мой выбор никто не спрашивал", - кратко комментировала ситуацию женщина.

Однако 27 апреля Белоцерковская опубликовала скандальные подробности. 36-летняя Екатерина заявила об обмане и выступила с обвинениями.

"У Бориса Юрьевича было доверенное лицо, которое на протяжении 23 лет сопровождал его хозяйственную деятельность общества. Борис Юрьевич доверял ему полностью, однако тот, воспользовавшись его доверием и злоупотребляя правом, понимал, что Борис Юрьевич как творческий человек не уделяет внимания различным юридическим аспектам и корпоративным аспектам деятельности его компании, получил полный контроль над его компанией и фактически все наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека", - негодует молодая вдова.

Белоцерковская также опубликовала в блоге документы, согласно которым мошенник подделал подписи режиссера под важными бумагами. Она не стала комментировать свой пост. Женщина не стала озвучивать и имя мошенника

Зато высказалась бывшая жена мэтра. "Видит Бог, Боря бы не допустил того, что сейчас происходит. У нас нет ответов на вопросы, нам не отвечают, не считаются с нами... С супругой, с несовершеннолетними детьми! Мы выставляем на суд общественности те достоверные факты, которые ввергли нас в шок! Также хочу выделить тот факт, что назначение генерального директора ООО «Ералаш» произошло без соблюдения всех корпоративных аспектов", - написала в блоге Анна Грачевская.

Напомним, наследниками первой очереди на имущество покойного режиссера являются Екатерина Белоцерковская, ее маленький сын Филипп, рожденный в браке с Грачевским. Также наследство полагается и несовершеннолетней дочери режиссера Василисе, которая появилась на свет от второй жены режиссера.