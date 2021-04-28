В Роскачестве назвали способы, как защитить от "угона" свой аккаунт в соцсети

Эксперты дали важные рекомендации для пользователей Фото: REUTERS

В апреле 2021 года у компании Facebook произошла утечка данные более полумиллиарда пользователей. Из-за массового автоматического сбора данных с открытых профилей, номера телефонов, имена и даты рождения, а также адреса электронной почты оказались во власти хакеров. Не исключено, что после получения базы такого размера, злоумышленники попробуют использовать ее для социальной инженерии и попыток брутфорса паролей.

В связи с этим случаем специалисты Роскачества дали советы о том, как избежать "угона" аккаунта в социальной сети. Об этом kp.ru сообщили в ведомстве.

Прежде всего нужно понимать, какие риски несет для пользователя потеря доступа к важным данным. Хакеры могут использовать личную переписку и материалы из нее, например, к качестве шантажа, вымогательства или рассылки спама от вашего имени, в том числе с просьбой о переводе денег. Для того, чтобы сохранить свою страничку нужно соблюдать пять важных рекомендациях от Роскачства, которые помогут избежать взлома:

1. Проверьте свои логины и входы. Сделать это можно в настройках входа (Безопасность и вход в FB, Безопасность в VK). Там для владельца страницы всегда указано когда и откуда был совершен последний вход в ваш аккаунт. Если вы вдруг заметили, что был произведен вход с устройства, которое вам незнакомо, то лучше всего изменить пароль и "выйти на всех аккаунтах" .

2. Ваш пароль должен быть надежным. Чем сложнее, тем лучше для вас и хуже для хакеров. Эксперты считают, что надежный пароль должен состоять из восьми и более символов, а также содержать заглавные и строчные буквы с добавлением цифр и специальных символов (тире, вопросительный знак и прочее)

3. Пользователям следует установить двухфакторную аутентификацию. В нынешнем современном мире это практически обязательное требование, считают специалисты. Все что нужно - указать номер телефона или другой вариант дополнительного подтверждения, кроме самого пароля.

4. Установите оповещения о входах в аккаунт. Что будет? При вхоже на страницу в какой-либо социальной сети у вас будет появляться оповещение о входе в аккаунт. Также пользователям рекомендовано настроить еще одну полезную функцию - выбрать от трех до пяти человек из списка друзей, которые смогут отправить вам защитный код в случае проблем с входом.

5. Соблюдайте общие антифишинговые правила. Лучше всего не вводить логин и пароль на сторонних сайтах, в том числе и на тех, куда вы могли перейти по ссылке из письма с рекламой. Не устанавливайте подозрительные приложения и старайтесь регулярно проверять телефон и компьютер антивирусом на наличие вирусов и шпионских программ по типу "похитителей паролей"

В Роскачестве также напомнили, что для того, чтобы исключить ваш профиль в соцсети из попадания в базу хакеров, как это произошло у Facebook в апреле, лучше всего просто держать его в закрытом режиме.