Женщины на грани и за гранью нервного срыва

Кадр фильма "Равнодушные"

Итальянские «Равнодушные» Леонардо Гуэрра Сераньоли - третья по счету экранизация знаменитого романа Альберто Моравиа, приспособленная к современным реалиям, напоминает и очередную «экспортную» версию чеховского «Вишневого сада». Итальянская Раневская сожительствует с Лопахиным, который одновременно пытается сожительствовать с ее дочерью. Но только героиня Валерии Бруни-Тедески этого в упор не замечает и находится в блаженной уверенности, что презренный делец спасет ее семью от разорения.

Гораздо более актуальные проблемы поднимает румынская кинолента под отличным названием «#засранка» (#Dogpoopgirl) Андрея Хуцуляка. Это сатира, в более лёгкой весовой категории продолжающая линию победившего в Берлине хардкора про «безумное порно». В центре тоже злоключения героини, которую угораздило попасть в сеть с нежелательным для ее имиджа «контентом». Речь не идет о чём-то существенном: подумаешь, кто-то снял, как в метро наблевала ее собака и она не убрала за ней, ибо нечем было убрать. Но началась широкая общественная дискуссия и травля, за которой последовали оргвыводы в виде увольнения с работы и тому подобное усложнение ещё вчера благополучной жизни. Фильм намеренно сгущает краски, рисуя современную онлайн-жизнь чередой русских горок, когда неизвестно что ждёт на повороте, но ничего хорошего точно не ждет.

Японские «Женщины» Нобутеру Учида - сентиментальная пьеса о женщинах, все как одна тронутых нелегкими психическими заболеваниями. Одна покончила с собой, ее подруга - затравленная в школе после самоубийства отца - с трудом сохраняет баланс нормальности, ее мать, привычно ее харассящая, лишилась последних остатков разума по причине инсульта. Но всех их хоть как-то успокаивает процесс производства и потребления меда: пчелы не способны ужалить больнее людей, а липучая сладость меда остается на языке, даже когда жизнь лишена всех других сладостей.

Сербско-хорватский «Синий цветок» Зринко Огресты - негромкая драма о буднях забитой жизнью женщины средних лет. Мужа нет, дочь не уважает и мечтает поскорее уехать из страны, мать привычно ест мозг. Семейная жизнь - чистая фикция и предмет бесконечного раздражения. Но по следам женщины ходит смерть и на ее приветливом фоне даже это унылое существование кажется уникальным и бесценным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советский офицер ВВС влюбился в рядового: Это еще одна бомба ММКФ — кажется, над Никитой Михалковым решили часто шутить

В фильме «Жар-птица» главные роли влюбленных в друг друга солдат сыграли украинец и англичанин (подробности)