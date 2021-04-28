«Начинает взрывать мне мозг»: Шепелев признался, что стал срываться на сына Жанны Фриске после рождения второго ребенка

Свой пост телеведущий сопроводил красноречивой картинкой, на которой он показывает в камеру средний палец. Фото: Инстаграм.

Дмитрий Шепелев 26 марта стал отцом во второй раз: невеста Екатерина Тулупова родила ему сына Тихона. Теперь телеведущий проходит «школу молодого отца». В Инстаграме Дмитрий пожаловался, что его изматывают ранние подъемы. Теперь ему приходится вставать в шесть утра, чтобы собрать детей – сына Платона от певицы Жанны Фриске и Ладу, дочь Екатерины от первого брака, в школу.

- Сейчас, с появлением ребенка, моё утро начинается раньше обычного, около шести, - рассказал телеведущий. - Оно стало очень загруженным. С понедельника по пятницу это один и тот же набор действий, как день сурка: будильник, 10 минут, чтобы проснуться, быстрый душ, разбудить Ладу, приготовить завтрак, разбудить Платона, проводить первую на автобус, выгулять и накормить собак, отвезти второго... Я делаю всё это с радостью. Но есть одно «но».

Шепелев честно признался: утро – совсем не его время, поэтому он в последнее время часто бывает раздражительным. Телеведущий старается быть с детьми терпеливым и заботливым. Но иногда они выводят его из себя своими утренними капризами, и он срывается. Потом Шепелеву становится стыдно за свое поведение, и он начинает просить прощения.

- Утро, скажем прямо, не моё время, - уточнил Дмитрий. - И поэтому, если в описанном графике кто-то начинает взрывать мне мозг типа «не хочу вставать», «завтрак г…о», «где мой галстук», «у меня в постели клопы», «дурацкая школа» (а если это происходит, то сразу всё) - я напрягаюсь и могу взорваться. Это произойдёт сразу утром или уже вечером при удобном случае. И поэтому я всех своих прошу: «Пожалуйста, всё что угодно, но только не утром». Иногда они забывают. И тогда мне приходится извиняться.

Дмитрий Шепелев 26 марта стал отцом во второй раз: невеста Екатерина Тулупова родила ему сына Тихона. Фото: Инстаграм.

Свой пост телеведущий сопроводил красноречивой картинкой, на которой он показывает в камеру средний палец. Подписчики осудили его не только за неприличный жест, но и за то, что он позволяет себе срываться на детях. «Валерьянку вам в помощь, уважаемый Дмитрий, и не читайте на упаковке про норму в 16 капель, шибаните 40 -не ошибётесь», «Фото - это ваше амбиции. Глупость, вы папа, откуда у Вас это», - пишут фолловеры в комментариях. Однако нашлось немало тех, кто, как и Шепелев, с трудом встает по утрам, чтобы проводить детей в школу. Подписчики говорят, что усталость и раздражительность – естественное ощущение для многих родителей маленьких детей. И что со временем это состояние пройдет.

Напомним, старшему сыну Шепелева Платону восемь лет. Его мама, певица Жанна Фриске, скончалась, когда малышу было всего два года. У невесты Дмитрия Екатерины есть дочь Лада, появившаяся в предыдущем браке с финансистом, основателем инвестиционной компании Altus Capital Дмитрием Кленовым. Супруги развелись в 2016 году. С дизайнером Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев начал встречаться четыре года назад. Их познакомили дети: Платон и Лада ходили в один и тот же элитный детский сад и подружились во время занятий.