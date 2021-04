Еще не развелась, а уже нашла нового мужчину: Ким Кардашьян встречается с известным телеведущим

Ким Кардашьян предстоит поделить в суде с мужем опеку над детьми и роскошное лос-анджелесское поместье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развод модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста еще в начальной стадии: супругам предстоит поделить в суде опеку над детьми и роскошное лос-анджелесское поместье, которое они купили вместе. Тем не менее, красотка Ким времени даром не теряет. И при наличии пока еще законного супруга уже нашла себе нового мужчину. Как сообщает New York Post, Кардашьян встречается с репортером CNN Ваном Джонсом.

Ван Джонс – мужчина, солидный во всех отношениях: ему 52 года, он уже два года как разведен, вместе с бывшей супругой (они прожили в браке 14 лет) воспитывает двоих детей. Специализируется на серьезных темах вроде реформы уголовного права. Говорят, с Ким его свела общая работа. В 2018 году Кардашьян и Джонс работали вместе, чтобы добиться помилования Элис Джонсон – женщины, приговоренной к пожизненному тюремному заключению за наркоторговлю. Джонс довольно известный в США политический обозреватель и адвокат. Он успел поработать в администрации президентов Барака Обамы и Дональда Трампа, а еще написать несколько книг, учредить пару некоммерческих организаций и получить за свой журналистский труд премию «Эмми».

По слухам, Кардашьян встречается с репортером CNN Ваном Джонсом. Фото: EAST NEWS

Сложно сказать, насколько долго продлятся эти отношения. Говорят, они начались как рабочие, но очень потеплели за последние месяцы, когда стало известно о разводе Кардашьян. Впрочем, ни окружение Вана, ни близкие Ким слухи об их романе не подтвердили. Более того, представители Кардашьян уверяют, что пока она не готова к новым отношениям и в ближайшее время намерена сосредоточиться на воспитании детей. Их у модели четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Ким просит суд предоставить им с мужем совместную опеку над детьми.

Очевидно, что Кардашьян гораздо богаче своего нового возлюбленного. Недавно Ким официально стала миллиардершей, попав в список самых состоятельных людей планеты The World’s Billionaires по версии Forbes. По данным экспертов, сейчас у Ким Ким Кардашьян на счетах лежит один миллиард долларов. Кроме съемок в реалити-шоу «Keeping Up With The Kardashians» и рекламы в соцсетях, которые приносят ей около 10 миллионов долларов в год, Кардашьян получает доход от собственной косметической марки KKW Beauty и бренда корректирующего нижнего белья Skims.

Развод модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста еще в начальной стадии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В списке мировых миллиардеров-2021 по версии Forbes Ким Кардяшьян заняла 2674-место. Это почти на тысячу пунктов ниже рейтинга ее мужа, рэпера Канье Уэста. В рейтинге самых богатых людей планеты музыкант стоит на 1750-м месте с состоянием в 1,8 миллиарда долларов. Значительную часть богатства рэпер заработал вовсе не на музыке, а на своем модном бренде Yeezy и сотрудничестве с Adidas.

Похоже, Канье умудряется делать миллионы буквально из воздуха. На днях кроссовки Nike Air Yeezy 1, созданные рэпером вместе с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс, были проданы на аукционе Sotheby's за рекордные 1,8 миллиона долларов.