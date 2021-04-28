Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу финнов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

28 апреля 2021 года завершилась встреча сборных России и Финляндии в рамках второго тура группового этапа юниорского Чемпионата Мира по хоккею среди игроков до 18 лет. По буллитам наши спортсмены проиграли финнам со счетом 3:4.

Рассказываем, что произошло после матча Финляндия - Россия:

- следующим соперником сборной России в рамках группового этапа станет национальная команда Германии. Матч состоится в эту пятницу, 30 апреля;

- нападающий нашей юниорской сборной Данила Юров заявил, что голкипер Иванов хорошо сыграл, несмотря на то, что для него это был дебютный матч. При этом признался, что не может быть доволен собой, поскольку "мы проиграли, значит, где-то недоработал";

- по мнению главного тренер сборной России Альберта Лещёва, его подопечным немного не хватило сил. Но он добавил, что "ребята бились и старались, все молодцы";

- нападающий российской сборной Иван Мирошниченко также высказался о матче. По мнению спортсмена, помешало выиграть то, что хоккеисты сильно устали под конец матча.