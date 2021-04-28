«Шерлока в России» покажет телеканал TV1000 Русское Кино

Знаменитый английский сыщик расследует дело не менее знаменитого убийцы – Джека-потрошителя – и выясняет, что злодей сбежал в Россию

Ценителям необычных детективов будет чем заняться в майские праздники: канал TV1000 Русское Кино в течение первых двух дней мая покажет все восемь эпизодов сериала «Шерлок в России». Те, кто пропустят эфир, смогут наверстать упущенное 4-7 мая, когда амбициозный проект Александра Шабурова повторят в ином режиме – по две серии в день. Так что зрителям представится возможность выбрать удобное для себя время.

Знаменитый английский сыщик (Максим Матвеев) расследует дело не менее знаменитого убийцы – Джека-потрошителя – и выясняет, что злодей сбежал в Россию (кстати, версия о русском происхождении маньяка действительно широко распространена). Доктор Ватсон, вечный спутник Шерлока Холмса, увы, ранен, поэтому детектив оставляет друга и соратника поправлять здоровье и отправляется в загадочную страну, чтобы изловить преступника.

Замена Ватсону находится быстро – в лице другого доктора, Карцева (Владимир Мишуков), недолюбливающего иностранцев и вообще людей, но хорошо образованного и весьма сообразительного. Не без труда они сходятся, чтобы вместе противостоять преступности в шумном и полоном жутких тайн Санкт-Петербурге.

Есть здесь и свой «Лестрейд» - начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга, коллежский асессор с говорящей фамилией Трудный (Павел Майков). И, конечно, «русский Мориарти» - профессор медицины и коварный гипнотизёр, глава мрачной секты Фёдор Бахметьев (Константин Юшкевич), который и будет строить козни следствию, оказавшись даже опаснее своего британского «коллеги».

А самое главное – нелюдимый гений сыска только в России встретит свою любовь. Ею оказывается бывшая актриса и мать-одиночка Софья Касаткина (Ирина Старшенбаум). Яркими ролями также отметились в сериале Константин Богомолов, Евгений Дятлов, Хельга Филиппова и другие популярные актёры.

Стильный и оригинальный сериал с лёгким флёром популярного в наши дни стимпанка и полный эстетики дореволюционной России впервые был показан в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля и благосклонно принят публикой. Только что он удостоился Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения за лучшую работу режиссёра монтажа, ранее получив ряд тёплых отзывов от критиков.

Показы на канале TV1000 Русское Кино пройдут 1 и 2 мая – по четыре серии в день, стартуя в 19:00. 4-7 мая сериал будет продемонстрирован повторно – по две серии в день, начало – в 19:00.