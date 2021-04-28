Вирусу вход воспрещен

Суровые сибирские реалии Дудинского морского порта. Фото: Cтудия Фотоkисть

В России полным ходом идет прививочная кампания, однако ее темпы все еще оставляют желать лучшего. 26 апреля вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова сообщила, что «вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами — 7,5 млн человек». Хотя для получения коллективного иммунитета, добавила политик, нужно привить 69 млн граждан из 146 млн. населения России.

Но пока население раскачивается, особое внимание уделяется работе аэропортов - прежде всего, международных.

В АЭРОПОРТ НА ТЕСТЫ

«С 30 января по 21 апреля 2021 года в аэропорту вакцинировано 961 человек, из них 516 пассажиров и 445 работников аэропорта и взаимодействующих организаций, - сообщила директор по связям с общественностью «Шереметьево» Анна Захаренкова. – Кроме того, к их числу нужно добавить сотрудников, которые массово проходят вакцинацию по месту жительства».

Привиться от COVID-19 могут пассажиры и гости аэропорта, для этого необходимо иметь при себе российский паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинация проводится по средам с 11.00 до 17.00 в медпункте на первом этаже терминала Е силами медицинских работников Химкинской областной больницы. Для пассажиров и гостей аэропорта также доступна услуга тестирования на коронавирус, в том числе с возможностью оперативного получения результатов. Пункты тестирования расположены в Терминалах D и В. Напомним, что Шереметьево – первый в мире аэропорт, предложивший совместно с РФПИ услугу экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию.

Однако помимо аэропортов, в России развита внутренняя транспортная инфраструктура - прежде всего, железные дороги. Как сделать так, чтобы эта сеть не стала каналом передачи вируса во все регионы страны?

«Вакцинация сотрудников «РЖД» началась в декабре 2020 года. Она проводится исключительно на добровольной основе. В настоящее время число железнодорожников, прошедших первый этап вакцинации против COVID-19, превысило 165 тысяч человек. Полный курс прошли более 95 тысяч. Все вакцинированные получают персональный сертификат», - говорит начальник Центральной дирекции здравоохранения компании «РЖД» Елена Жидкова.

Информирование о важности вакцинации регулярно осуществляется через специальный портал для работников РЖД. Кроме того, в корпоративных СМИ есть рубрика «Почему я привился от Covid-19» о личном опыте вакцинации сотрудников компании.

«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОТСЕКЛИ ЕЩЕ НА ВХОДЕ»

Страна у нас большая, и за потоком новостей о мерах по борьбе с ковидом на заднем плане осталась работа удаленных, но от этого не менее важных ворот России - морских портов. В том числе и грузовых. Как там, на дальних морских окраинах России ведется профилактика? С этим вопросом мы обратились в порт небольшого заполярного города Дудинка, расположенного одновременно на стыке Северного морского пути и крупнейшей водной артерии России - реки Енисей.

«57% сотрудников поставили первый укол вакцины, второй укол – 41%, - отмечает директор Дудинского морского порта Алексей Новаков. – Мы личным примером показываем, что в вакцине нет ничего опасного. Первыми вакцинировались я сам, мои заместители и другие управленцы. На днях вакцинировался мой советник, хорошо известный в городе Валерий Васильевич Захарчук, которому 82 года. Все делятся ощущениями, видео с интервью размещаем на странице порта в Instagram. Люди на видеоролики обращают внимание даже больше, чем мы рассчитывали».

Директор Алексей Новаков подал личный пример, привившись первым в порту.

Руководство порта после получения вакцины готово предоставить один оплачиваемый отгул (воспользовалось не больше 20%). При этом когда предприятие открыло тренажерный зал и бассейн, то сказали: извините, но туда пойдут только привитые. Организована массовая информационно-разъяснительная работа о необходимости вакцинации. Используются различные инструменты коммуникаций: сообщения в Instagram, ВКонтакте, группы WhatsApp. Агитационные материалы размещены в виде телеобращений, на информационных досках, идет рассылка по корпоративной электронной почте.

«Больше того, мы получили результат, которым можем гордиться - ни один сотрудник с коронавирусом в порт не прошел. Всех подозрительных в этом плане людей отсекли еще на входе, - сообщил Алексей Новаков. – Всех приезжающих из отпусков помещали на карантин, обязательно тестировали. Такую систему контроля "Норникель" (а Дудинский порт - это его филиал) ввело во всех своих организациях».

Руководство порта завоевывало доверие у своих сотрудников на протяжении всей пандемии. Домашний карантин – оплачиваемый. Весь офисный персонал перевели на «удаленку», закупив 300 комплектов компьютеров, сканеров и принтеров; обеспечили дома бесплатный интернет. На производстве до сих пор дважды в день во всех помещениях проводится дезинфекция, каждый вход оснащен техникой для измерения температуры тела. Причем в начале пандемии, когда в городе, как и по всей стране, был дефицит средств защиты, любой желающий мог взять бесплатно для своих домашних необходимое количество масок, перчаток и антисептических средств.

Специально установленные тепловизоры уже на входе в порт определяют людей с температурой.

«Я очень благодарен «Норникелю», который своевременно разработал жесткую систему контроля. Обеспечение безопасности обошлось порту в 50 миллионов рублей», - резюмировал Алексей Новаков.

Понятно, когда в крупнейшем международном аэропорту России все идет слаженно и четко. Но пример портовиков далекой Дудинки впечатляет особенно.