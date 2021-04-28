Искусственный интеллект, цифровизация, зумеры: объявлены главные темы РИФ 2021

В этом году любимый сотнями тысяч легендарный форум РИФ+КИБ празднует 25-летие

РИФ — мероприятие с богатой 25-летней историей. Проходили годы, сменялись тренды, эпохи, влияние интернета на экономику страны, отраслевые министры, но форум неизменно проходит каждый год, умело адаптируясь к быстро меняющейся интернет-среде.

Мероприятие в этом году продлится четыре, а не три дня, как раньше, в 5 параллельных потоках. РИФ объединит в себе форум, выставку, фестиваль и нетворкинг.

РИФ знаменит насыщенной конференционной программой. В этом году главными темами форума станут:

- ИИ-трансформация

- Технологии и люди

- Digital-аудио — next step развития интернета

- Как «зумеры» покупают бренды? Про блогеров и работу с ними

- Управление digital-продуктом

«Пять ключевых тем форума связаны с трендами этого года: персонализация, аудио-формат как new black, трансформация коммуникации с новым поколением и фантазии о будущем. Мы сделали больше тем фестивального формата, уменьшили количество повторяющегося контента. Именно поэтому вы не увидите традиционные темы РИФ, которые были с нами не первый год», — комментирует Вера Бородкина, программный директор РИФ 2021.

В юбилейный год Форум порадует участников огромным количеством актуального и полезного контента, фестивальными активностями и живым неформальным общением и по традиции соберёт лучших представителей IT-индустрии страны для обмена знаниями, опытом, кейсами в рамках тематических секций; новые знакомства в рамках фестивальной программы и вечерних мероприятий.

В этом году любимый сотнями тысяч легендарный форум РИФ+КИБ празднует 25-летие. Отметим знаменательную дату вместе: вспомним, как росла и развивалась интернет-отрасль, чего мы добились. Представим, что нас ждет в будущем. Участники, докладчики, партнеры и экспоненты РИФ — это самое мощное интернет-коммьюнити России! Организатор Форума Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК).

Регистрация: https://2021.rif.ru