Авангард - ЦСКА 28 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина 2021

"Авангард" может взять Кубок Гагарина 28 апреля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в среду, 28 апреля 2021 года, на льду в Балашихе будет сыгран шестой матч финальной серии Кубка Гагарина 2021. После пяти поединков "Авангард" выигрывает со счетом 3:2. И в случае победы в поединке на домашнем для себя льду команда впервые в истории выиграет Кубок Гагарина.

Как сыграли ранее Авангард и ЦСКА? Вечером 26 апреля 2021 года "ястребы" победили на армейском льду со счетом 2:0. И благодаря этой победе вышли вперед в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. "Авангард" уже оповестил, что поддержать команду можно будет омичам в специальных фан-зонах.

ЦСКА и "Авангард" проводят шестой матч финала Кубка Гагарина 28 апреля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Билеты на матч Авангард - ЦСКА купить уже не представляется возможным на официальном сайте омичей. Ажиотаж перед этой игрой достаточно велик. Прогнозы на матч 28 апреля говорят о том, что ЦСКА является фаворитом. Так что в сегодняшнем поединке с "Авангардом" предстоит упорная и ярка борьба.

Посмотреть бесплатную прямую трансляцию матча Авангард - ЦСКА можно будет вечером 28 апреля на телеканале "Матч ТВ". Начало поединка - в 19:00 по московскому времени.