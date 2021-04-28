Зачем фойе кинотеатра "Художественный" расписали пиниями и как пройти в библиотеку в три часа ночи

9 апреля сего года открылся обновленный кинотеатр "Художественный" Фото: Евгения КОРОБКОВА

Как мы знаем изо всех утюгов, 9 апреля сего года открылся обновленный кинотеатр "Художественный". Событие это потрясающее для Москвы, поскольку первый кинотеатр столицы обновили превосходно, это с сожалением признали даже хейтеры.

Сейчас в Художественном проводятся не только кинопоказы, но и экскурсии, на которых обещают рассказать, чем этот кинотеатр прекрасен.

Не пожалев сбережений, я туда сходил и рассказываю вам, что видел и слышал.

Здесь держали пленных красных

На экскурсию выходного дня я записался заранее на сайте кинотеатра. Мест всего десять, раскупают быстро, несмотря на высокую цену в тысячу рублей. В фойе кинотеатра группу собирала девушка Женя. Она выдала вот такой прибор с наушником и представилась:

- Я здесь занимаюсь соцсетями, но за время работы так хорошо изучила историю кинотеатра, что меня поставили вести экскурсии.

Такую штуку выдают всем, кто пришёл на экскурсию по кинотеатру Фото: Евгения КОРОБКОВА

Несмотря на побочную специализацию, экскурсию Женя вела бодро и нескучно. Постоянно задавала каверзные вопросы, как на викторине и эмоционально восклицала: "О, это мой любимый вариант!"

Важное, что нужно знать о Художественном - что он был построен аж в 1909 году, потом перестроен Шехтелем и это первый специализированный кинотеатр нашей страны. Раньше показы тоже проводили, но на первых этажах жилых зданий. А еще - это одна из двух старейших построек Арбатской площади, переживших революцию. (Догадайтесь сами, какая вторая). В дни Октябрьского переворота "Художественный" оккупировали юнкера. Они проводили здесь запись в белую гвардию и держали пленных красных. Выкурить их удалось только когда на самый высокий арбатский дом водрузили пулемет и по выражению Андрея Белого, один дом-большевик победил весь район.

Женя занимается соцсетями, но и экскурсии ведет очень хорошо Фото: Евгения КОРОБКОВА

Голуби решили, что они тоже реставраторы

Первая точка экскурсии парадный фасад "Художественного". Он теперь серого дореволюционного цвета и поблескивает на солнце благодаря вкраплениям слюды. Но, по словам экскурсовода, из-за цвета реставраторы спорили больше всего и поругались так, что до сих пор не разговаривают друг с другом.

В задачу реставраторов входило воссоздать не первоначальный облик здания, а внешний вид 1912 -1913 года, когда его перестроил Федор Шехтель. И задача эта была не из легких. Помните, что до реставрации закрывало фасад кинотеатра?

Примерно с пятидесятых годов афиши, закрывающие фасад, стали визитной карточкой кинотеатра

Правильно, афиши. Они стали визиткой кинотеатра, начиная с 50-х годов, когда он лишился оформления. В это время процветала борьба с архитектурными излишествами. Проекты удешевляли, существующую лепнину - сбивали. Правда, не везде, но "Художественному" не повезло: поскольку Хрущев проезжал мимо каждый день по дороге в Кремль, решили не рисковать.

Современным реставраторам предстояло вернуть "излишества" обратно. И надпись "Электро-театръ", утраченную после реформы русского языка и отмены "еров" и "ятей". И барельефы, и маскароны с изображением Селены и Гелиоса - божеств Луны и Солнца, символизирующих природу кинематографа. И еще, конечно, окна между входом выходом. Это самая прикольная часть истории, потому что кто ходил в кинотеатр до реставрации, тот помнит странный фокус: снаружи окон не было, а внутри - были! Все потому, что оконные проемы заделали в один кирпич и только с одной стороны! Впрочем, это оказалось даже хорошо, потому что при такой халтурной заделке сохранилась историческая рама, по образцу и подобию которой сделали остальные рамы и долго радовались.

Фасад здания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реставраторы очень остроумно оставили "Художественному" и память об афишах. В фасад вмонтировали 2378 лампочек, с помощью которых на кинотеатре загорается название самых ярких премьер. Например, на момент экскурсии горели слова "Гай Ричи Гнев". Слово "Человеческий" - не поместилось, но и так все понятно.

Бац! Пока шла экскурсия, пролетающая птичка мимоходом оставила жирную лепту на фасаде.

- Не знаем, что и делать, - развела руками Женя.

Из-за того, что на Арбате разные тетеньки прикармливают голубей, обновленное здание терпит унижение от птиц. (Пернатые видимо тоже вообразили себя реставраторами). Почему-то особенно птички полюбили маскарон с Селеной. Она, бедная, страдает больше всего.

Что делать, если описаний не сохранилось?

После десятиминутных кружений вокруг здания, возвращаемся назад. И хорошо, поскольку на улице холодрыга. Гардероб вещи не принимает: переаншлаг. Ну и тоже хорошо. Согреемся.

Едва появившись, "Художественный" предложил особую обстановку. В фойе играли музыканты, висели красивые люстры, кинотеатр единственный доставлял купленные билеты на дом!

ВИП-гостем нового открывшегося заведения был Лев Толстой. Причем, так проникся новинкой, что даже написал в дневнике: "подумываю написать пьесу для электро-театра с кровавым сюжетом". (Толстой зрил в корень и сразу понял все).

Первоначально в этом фойе располагался зрительный зал на 400 мест. Очевидно, что люди сидели друг у друга на головах Фото: Евгения КОРОБКОВА

Но - вот незадача. Современные архитекторы знали, как выглядит фасад, а вот как выглядело фойе и входная группа - абсолютно не знали. Никаких описаний не сохранилось.

- Как бы вы поступили, если реставрируете историческое здание, а у вас нет информации как оно выглядело? - поинтересовалась Женя.

Ответ "придумали бы новое" экскурсовода вполне устроил.

Оказывается, любой реставратор ориентируется на специальный кодекс, который называется "венецианская хартия реставраторов". Одна из статей этого кодекса гласит: "элементы, предназначающиеся для замены недостающих фрагментов, должны гармонично вписываться в целое и так отличаться от подлинных, чтобы реставрация не фальсифицировала историческую и художественную документальность памятника".

То есть, если мы не знаем, как оно было на самом деле, то итоговая концепция должна выглядеть современной, чтобы мы не подделывали и не выдавали за историческое то, что таковым не является.

Фойе украсили изображениями пиний в память о Венеции, где проходит старейший кинофестиваль Фото: Евгения КОРОБКОВА

Поэтому специалисты предложили оформить фойе в духе дворцов где проходят европейские кинофестивали. Здесь светлые тона, неоклассика, белый мрамор и изображение пиний на стенах.

Причем тут пинии?

А это - привет Венеции, где проходит старейший кинофестиваль. Город засажен пиниями еще со времен Муссолини.

Впрочем, главная достопримечательность здесь - вовсе не они, а необычный капающий стимпанк-фонтан с растениями в горшках.

Пока велись исследования, на этом месте действительно обнаружили фундамент фонтана. Каким он был - никто, конечно, не знает, поэтому решили соединить ретро с футуризмом.

Кстати, когда я был на открытии 9 апреля, мне показалось, что растения в горшках настоящие. Пока шла экскурсия, я подобрался к фонтану и потрогал их: нет, все-таки из пластмассы.

Фонтан здесь действительно был. Поскольку его описаний не сохранилось, реставраторы решили соединить ретро и современность, создав стимпанк-вариант Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из откровений: там, где сейчас фойе с пиниями - первоначально был зрительный зал на четыреста мест. Видимо, люди размещались друг у друга на головах, пока здание не перестроил и не увеличил Федор Шехтель.

Зрительный зал с парящими дверями

Пока мы стояли в фойе и разговаривали, к экскурсии прибилось много посторонних граждан. Молодые люди, бабульки и дорогие мои москвичи, уверенные, что все плохо и все не так, как оно было при советской власти. Экскурсовод никого не отгоняла, но когда пришло время посмотреть кинозал - вежливо сказала, мол, вот такая селява, туда войдут не все.

Первое, что бросается в глаза, когда входишь в зал - шехтелевские барельефы. Обязательно поглядите. Это нечто. Больше всего поразил барельеф с изображением пьяных кентавров. Это история про то, как кентавры пошли на свадьбу, там напились и попытались своровать у лапифов невесту. Настоящий фильм "Горько" античных времен. Не очень понятно, зачем Шехтель использовал этот сюжет, возможно, чтобы показать борьбу разума и страстей.

Рассмотрев барельеф, обращаешь внимание на видоизменившийся зал. Его заглубили вниз, чтобы было удобно смотреть. Ну я помню, что до реставрации макушки зрителей сильно мешали смотреть кино, поэтому я брал билеты на самые задние ряды, между колоннами, где был небольшой подъем и шевелюры не так загораживали обзор.

Из-за этого понижения случился курьез: две двери по бокам от сцены повисли в воздухе и так просто через них не выйдешь, если только выпрыгнешь. Но надобности выпрыгивать и вообще пользоваться ими - нет.

Из-за того, что зрительный зал заглубили вниз, двери по обе стороны от экрана "повисли" в воздухе Фото: Евгения КОРОБКОВА

Второе улучшение - балкон. Когда-то он держался на соплях и многочисленных подпорках так, что даже билеты продавали не на все места, очевидно, боясь, что обвалится.

Сейчас балкон укрепили, он хорошо держится всего на двух опорах, как и раньше.

Где-то я читал, что во времена Шехтеля кресла были оливкового цвета. Экскурсовод сказала, что про оливковый цвет ничего такого не знает. В кинотеатре обычные красные кресла, поскольку красный цвет первым исчезает в темноте и не отвлекает от просмотра.

Из ноу-хау большого зала - стены в нем не обиты тканью, как это обычно делается, чтобы заглушить эхо. Но все поверхности сделаны таким образом, чтобы поглощать звук: это и красный ковер, и абажурчики с зановесочками, и специальная акустическая штукатурка на стенах.

Чтобы не портить исторический облик интерьеров, все колонки спрятали в стену, и они не свисают виноградными гроздьями с потолка, как в других кинотеатрах.

А еще Женя порадовала эксклюзивом от реставратора Геннадия. Некий Геннадий, занимающийся восстановлением барельефов, сказал, что экран кинотеатра ориентирован на восток, как алтарь в храмах. Логика: потому что кинотеатр - это храм нового искусства.

Зрительный зал выполнен из материалов, поглощающих звук: красные сиденья, ковер, абажуры Фото: Евгения КОРОБКОВА

Дорогие мои ништяки

И пусть вас не смущает вопрос "Как пройти в библиотеку". Даже если его задали в три часа ночи, этот человек совсем не идиот.

Дело в том, что кинотеатр работает до трех часов ночи, а библиотека в нем - тоже. Если подняться по правой лестнице в углу, то как раз в нее попадешь. Здесь между баром и вип-залом расположился филиал Некрасовки с книгами о кино. Можно почитать книги на месте, сидя на прекрасной дизайнерской мебели в стиле семидесятых. А можно записаться в библиотеку и взять почитать на дом.

Возле библиотеки - вход в камерный зал где можно удобно вытянуть ножки. Однако цена билета - кусачая Фото: Евгения КОРОБКОВА

Рядом с читальней расположен камерный зал. Он-то и вызвал осуждение своими ценами от двух до пяти тысяч за билет. Как нам сказали, в этом зале на 21 место классно вытянуть царственные ноги и вообще.

Но в принципе, те же фильмы идут и в других залах и гораздо дешевле. А для студентов вообще скидки по будням, так что, например, журфаковцы могут не нарушать традицию и прогуливать пары в "Художественном", как и в старые добрые времена.

Главная хитрость реставраторов

Самая потрясающая хитрость реставраторов и архитекторов, которой они сильно гордятся - это третий этаж. Этот этаж им удалось пристроить над входной группой. В этом месте должны взреветь все градозащитники, мол, а как же особо охраняемый статус кинотеатра! А ведь к нему ничего нельзя пристраивать и навешивать!

Все так. Согласно своего статуса, кинотеатр и впрямь не дожжён был поменять фасад после реставрации. Но он и не поменял. В этом вопросе сильно помог Шехтель. Словно думая о страданиях строителей будущего, он сделал фасад выше, чем объем здания. Теперь к фасаду взяли и пристроили дополнительные площади. Получилось классно и если смотреть с улицы, то конфигурация не изменилась. Зато внутри появился целый этаж, огромная лестница, световой фонарь и люстра из 750 килограммов хрусталя. (Кстати, люстра сделана в Твери). Здесь же - два небольших зальчика и симпатичное индустриальное панно, которое выглядит как старое, а на самом деле - новое.

Лестница на хитрый третий этаж Фото: Евгения КОРОБКОВА

Рояль в кустах

По окончании экскурсии какой-то прошаренный дяденька поинтересовался у Жени, куда делся рояль с манекеном, который тут стоял.

- Увы, - развела руками Женя. - Мы не первые, кто пришел реставрировать кинотеатр, поэтому рояль исчез до нас.

Две пожилые женщины, присутствующие на экскурсии, вспомнили, что до реставрации здесь было много прекрасных растений в кадках. Особую ностальгию почему-то вызвало какое-то удивительное алоэ, "к которому приходила вся Москва отдирать листики и лечиться". Алоэ тоже исчезло. Увы и ах.

Мне тоже все понравилось, поэтому я стал вспоминать, что же все-таки не так. Заметил, что из туалета исчезло вкуснопахнущее мыло rosen and zielinski, которое стояло на открытии кинотеатра и манило помыть ручки. Теперь пахнуть стало хуже, потому что средства для рук там стали совсем обычные. И еще кабинки в туалете стали плохо закрываться. Вернее, я обошел три и не сумел закрыть ни одну.

- Над кабинками работаем, - ответили мне.

Бонусом нам предложили осмотреть шехтелевскую лестницу и найти исторические ступеньки. Их всего две и они чуть отличаются от других по расцветке. Сама же лестница расположилась в пекарне. И опознать ее легко по фирменному шехтелевскому стилю: несколько "лишних" ступенек, которые скатываются вниз, как волна.

В кинотеатре не продают кукурузу, зато специалитет местной пекарни - кофе со вкусом солёного попкорна Фото: Евгения КОРОБКОВА

Как пошутила Женя, в кинотеатре расположено три бара и это количество историческое: можно сесть на розовый диванчик и представить себя Шехтелем, который создавал свои гениальные проекты легко и быстро "между чертежной доской и бутылкой шампанского".

Здесь-то в пекарне я сел и написал эту статью, заедая местными специалитетами: сосиской в тесте и запивая кофе со вкусом попкорна.

P.S. Настоящего попкорна, кстати, здесь тоже не продают, ну и не надо. А экскурсия мне понравилась даже больше, чем та, которую проводили на официальном открытии. Так что тоже рекомендую.

КСТАТИ

В кинотеатре есть система льгот для покупки билетов на сеансы, которые идут в большом и двух малых залах с понедельника по среду с 9:00 до 17:59. В это время льготные категории посетителей могут купить билеты за 200 рублей. Чтобы купить билет по льготной цене, надо подойти в кассу и показать студенческий билет, пенсионное удостоверение или другой соответствующий документ.

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