На Рублевке банкир-миллионер сломал нос жене, которая не отпускала его на гольф

Банкир предпочитал проводить свободное время за игрой в гольф и не уделял внимание семье. Фото: Shutterstock

Всё произошло в подмосковной деревне Жуковка, расположенной на Рублёво-Успенском шоссе. Это место, наряду с Барвихой, считается самым престижным для проживания, и здесь расположены дома многих знаменитостей и бизнесменов.

Член совета директоров одного из крупных банков Станислав Н. тоже проживает здесь со своей женой Ксенией и 2-х летним ребёнком. Как в любой семье, у них бывают проблемы. 45-летний бизнесмен много времени уделяет работе и редко бывает дома, его 41-летняя супруга занимается сыном и почти не видит мужа. Но когда у Станислава появляется свободное время, он проводит его не с семьёй. Мужчина заезжает домой переодеться, берёт клюшку и уезжает играть в гольф. Игра может длиться много часов. Такие приоритеты мужа Ксении не нравятся. Нередко в семье возникают скандалы. Станислав каждый раз обещает исправиться. Но хватает его ненадолго. И через пару дней он снова возвращается к любимому занятию.

Жена Станислава пыталась отвадить супруга от игры всеми возможными способами, она даже обращалась за помощью к астрологам и пыталась спасти брак при помощи психолога, но всё было тщетно. Напряжение в семье продолжало расти. А несколько дней назад и вовсе перевалило через край. Во время одной из ссор Ксения выскочила из дома, схватила в гневе швабру и разбила окна в припаркованном во дворе Мерседесе GLS, который ей подарил муж. Увидев произошедшее, разъяренный мужчина выбежал за ней и сильно ударил женщину по лицу. Она услышала хруст и упала на землю. Из носа потекла кровь. Пока супруга приходила в себя, банкир успел закрыться в доме с маленьким ребёнком.

Женщина просила открыть дверь, чтобы она могла взять вещи и поехать в больницу. Но Станислав не реагировал на её просьбы. Тогда Ксения пригрозила ему, что разобьёт и его машину тоже. Но муж ей не поверил и всё равно не открыл. Тогда она взяла в гараже молоток и разбила лобовое стекло Мерседесу S-класса, принадлежащему мужу. После этого Ксении наконец удалось попасть в дом, переодеться и отправиться за медицинской помощью.

— В Одинцовскую ЦРБ обратилась 41-летняя гражданка с переломом костей носа, ей была оказана медицинская помощь, — сообщил источник kp.ru

Врачи обратили внимание, что у женщины сильно отёк глаз и предложили остаться в больнице, но она решила вновь вернуться домой, потому то беспокоилась за ребёнка. Но дома она вновь обнаружила закрытую дверь, и тогда вызвала полицию.

— Поступило заявление от 41-летней гражданки с просьбой привлечь к уголовной ответственности супруга, который нанёс телесные повреждения, а именно перелом костей носа и угрожал при этом убийством. Так же она сообщила, что после ссоры супруг не пускает её домой, где заперся с малолетним ребёнком, — сообщил источник kp.ru

Теперь по данному факту полиция проводит проверку, а сам банкир в это время отправился с друзьями отдыхать в ОАЭ.