Российский флаг удалили с турнира по шашкам

Матч чемпионата мира по международным шашкам среди женщин в Варшаве: Тамара Тансыккужина (Россия) - Наталья Садовская (Польша). Фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

Сейчас в Польше проходит международный шашечный турнир, спортсменки сражаются за титул «шашечной королевы мира». Шашки – вид спорта добрый, незлобивый, скандалы можно пересчитать по пальцам. И эта история осталась бы не замеченной, если бы не попала на видео. Короткий ролик мгновенно разлетелся по Рунету. Съемка велась с торца стола, за которым играли Тамара Тансыккужина и полячка Наталья Садовская, пытающаяся оспорить российскую «шашечную корону». Прямо во время матча, к столу подошел немолодой мужчина, нагнулся и быстро оторвал наклейку с российским флагом. Спортсменки не обратили на происшедшее никакого внимания, в отличии от зрителей.

Сразу же после матча началось разбирательство. В целом, приятно посмотреть, как юлит и оправдывается польская сторона. Правда, осадочек все равно остался…

Чтобы обезопасить себя от последствий, польские спортивные чиновники, поручили грязное дело с российским флагом – «бывшим». Снимал флаг экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий:

- Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать.

Как говорится, «я не я и лошадь не моя». Сразу же возникает вопрос – почему отставные спортивные чиновники устроили международный политический скандал?

Яцек Павлицкий проговаривается в интервью. Оказывается, на «Всемирную организацию шашек» надавило «Всемирное антидопинговое агентство», пригрозило исключением из этой непонятной структуры, которая, похоже и рулит всем профессиональным спортом на нашей планете. Оказывается, еще в декабре прошлого года, эта самая ВАДА требовала лишить российских спортсменов государственной символики…

В целом, по словам Яцека Павлицкого, он «не сделал ничего плохого». Но, у нас, по поводу этого инцидента совсем другое мнение и ряд вопросов. Первый вопрос к шашистке Тамаре – почему после истории с флагом, она не вышла из зала, не села на такси и не улетела из Польши первым же самолетом? Ответ известен заранее – серия матчей за титул «королевы» продлится до 3 мая. Хорошо, с профессиональными спортсменами все понятно давным-давно. Если человек всю сознательную жизнь положил на такое абстрактное понятие, как «спортивный результат», глупо требовать от него какого-то патриотизма. Там немного инопланетное мышление, люди готовы выступать даже в проволочных намордниках, потому что «всю жизнь тренировались». Хотя, со стороны, разум и логика подсказывает, что они занимались чем-то не тем, чем-то странным.

Теперь вопрос к Родине. В прошлом году, в разгар кризиса, Россия перечислила ВАДА один миллион 15 тысяч 977 долларов – нам эти деньги девать некуда, они лишние? В этом году Россия перечислит чуть больше, похоже, рост степени унижений российских спортсменов прямо пропорционален взносам в ВАДА, судя по статистике. В 2019 году нас унижали «всего» за 900 тысяч долларов.

Не сомневаюсь, что эта история останется вне поля зрения Российской дипломатии, в МИДе не любят смешивать спорт и чистую политику. Хотя, в данном случае, это чисто-политическая и недружественная манифестация, которая случилась на территории суверенного государства, с которым у нас дипломатические отношения. И случилась она лишь потому, что в мелочах, Россия очень редко отстаивает свои интересы. Поэтому эти «мелочи» и случаются с завидной регулярностью, не исключаю, что рано или поздно их наберется критическая масса. Страна, дорожащая своей суверенной репутацией такое, не спускает. Тем более, в отношениях с Польшей, где никакой речи о дружбе и быть не может. Терять нечего, понимаете? Процедуры стандартные – польских послов в МИД для объяснений, при отсутствии извинений и возвращения российского флага на его место, вот прямо завтра, высылка какого-то количества польских дипломатов. Одновременно к делу подключается Таможенный комитет и начинает пристально изучать товарооборот России и Польши… Погранслужба закрывает всем этим польским экс-шашистам въезд в РФ навсегда.

Запад, в своем системном, целенаправленном давлении на Россию, давно уже определил наших профессиональных спортсменов, как «слабое звено», которое при определенном давлении участвует в публичном макании Родины в грязь. И вместо «отстаивания флага» мы получаем лишь вытирание ног о наш триколор. И нет никаких надежд, что в ближайшее время что-то изменится. Продолжаем обтекать, готовимся обтекать снова и снова. Непонятно только во имя чего? Чтобы отдельные граждане России после завершения спортивной карьеры пристроились на Западе на тренерскую работу? Мне лично это не нужно, думаю, как и большинству моих соотечественников. Мне нужно чтобы Родину мою уважали.