«Память сильнее времени»: в Тверской области проходят мероприятия, посвященные Ржевской битве. Фото: личный архив.

В Тверской области проводится экспедиция «Ржев. Калининский фронт» по поиску захоронений военного периода. На второй день участникам раскопок удалось обнаружить медальон красноармейца. В годы Великой Отечественной войны солдаты носили подвески с идентификационными данными. В медальоне присутствовала записка со сведениями о красноармейце: владельцем был Иван Нешатаев, стрелок родом из деревни Степановка. Поисковики смогли связаться с родственниками бойца и сообщить им о ценной находке. Военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» ежегодно проводится на местах ожесточенных сражений Ржевской битвы. Участники мероприятий ориентированы на поиск артефактов и останков красноармейцев.

Деятельность членов экспедиции имеет большое значение для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. В период существования СССР информация о Ржевской битве замалчивалась из-за большого количества потерь. В современной России истории боев на Ржевско-Вяземском выступе уделяют пристальное внимание.

- Свыше 1,3 миллиона человек погибли в Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской военных операциях, которые оттягивали силы фашистов от Сталинграда, а потом открыли дорогу на Берлин. Многие из погибших лежат под дерном. Они как шли в атаку, так и остались лежать на болотах или в земле, — отмечает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Помимо поисковых операций, в Тверской области и других регионах регулярно проводятся тематические мероприятия, посвященные Ржевской битве. Ржевский филиал Музея Победы организовал для учащихся уроки мужества «Память сильнее времени». Занятия проведут в школах, лицеях и гимназиях Ржева. Детям расскажут о ходе боевых действий в районе Ржевско-Вяземского выступа в 1942-1943 годах. Кроме того, в Музее Победы состоялась научная конференция «Ржевская битва — современный взгляд». Участникам мероприятия рассказали о работе журналистов в военное время и об освещении боев под Ржевом в прессе.

Тема сражений на ржевско-вяземской земле нашла отражение и в современной культуре. В 2019 году в прокат вышла военная драма Игоря Копылова «Ржев». В основу кинокартины легла повесть Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Идею экранизировать произведение писателя-фронтовика кинокомпании «Триикс Медиа» предложил предприниматель Евгений Пригожин. Его дедушка, Евгений Ильич, в годы Великой Отечественной войны участвовал в боях под Ржевом, состоял в переписке с Кондратьевым и впоследствии стал прототипом главного героя повести «Искупить кровью». Для Евгения Пригожина создание киноленты – дань памяти боевым заслугам деда и всем героям, не вернувшимся с войны. Поэтому, как отмечают критики, картина получилась честной и очень личной.

В «Ржеве» рассказывается история красноармейцев, которым поручено любой ценой защитить деревню Овсянниково. Грамотная работа съемочной группы была оценена по достоинству. Фильм получил большое количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. Картина снискала признание и за рубежом. Киноленте присудили награды на международных кинофестивалях в Испании и Китае. В Шанхае билеты на «Ржев» раскупили еще до начала фестиваля. Права на показ фильма уже приобрели более 15 стран мира. Интерес к «Ржеву» проявила и одна крупная китайская компания, которая к осени планирует приобрести лицензионные права на киноленту до 2039 года.

Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» в 2021 году продлится с 18 по 30 апреля. Раскопки ведутся на территории поселка Есинка и деревни Толстиково. Участниками поисковых работ стали специалисты из России, Беларуси и Казахстана. К лету планируется привлечь к сотрудничеству ещё несколько стран. С середины 90-х годов в районе Ржева удалось обнаружить останки более двух тысяч солдат и офицеров и 193 именных медальонов.