Объявлены дата и место торжественного приема Оргкомитета ПМЭФ-2021

Торжественный прием Организационного комитета Петербургского международного экономического форума состоится 2 июня на площадке комплекса Роял Бич.

Торжественный прием Организационного комитета Петербургского международного экономического форума состоится 2 июня на площадке комплекса Роял Бич.

Гостей ПМЭФ встретит музыкальный коллектив Richter Trio под руководством Кирилла Рихтера – одного из самых ярких представителей российского минимализма, пианиста и композитора, выступавшего на знаменитых концертных площадках Европы. Коллектив в составе Августа Крепака (виолончель) и Алены Зиновьевой (скрипка) представит сочинения из альбома CHRONOS, музыку для кино, редко исполняемые пьесы, а также новые композиции Кирилла, предвосхищающие грядущий альбом.

Музыкальную программу продолжит Zivert – одна из самых ярких вспышек на российской эстраде, которая покорила сердца миллионов людей.

Кульминацией музыкальной программы станет эксклюзивная презентация нового проекта Сергея Шнурова «Зоя».

Доступ на мероприятие – по приглашению Организационного комитета.