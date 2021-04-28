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Экономика28 апреля 2021 12:18

Объявлены дата и место торжественного приема Оргкомитета ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня
Источник:kp.ru
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Торжественный прием Организационного комитета Петербургского международного экономического форума состоится 2 июня на площадке комплекса Роял Бич.

Торжественный прием Организационного комитета Петербургского международного экономического форума состоится 2 июня на площадке комплекса Роял Бич.

Торжественный прием Организационного комитета Петербургского международного экономического форума состоится 2 июня на площадке комплекса Роял Бич.

Гостей ПМЭФ встретит музыкальный коллектив Richter Trio под руководством Кирилла Рихтера – одного из самых ярких представителей российского минимализма, пианиста и композитора, выступавшего на знаменитых концертных площадках Европы. Коллектив в составе Августа Крепака (виолончель) и Алены Зиновьевой (скрипка) представит сочинения из альбома CHRONOS, музыку для кино, редко исполняемые пьесы, а также новые композиции Кирилла, предвосхищающие грядущий альбом.

Музыкальную программу продолжит Zivert – одна из самых ярких вспышек на российской эстраде, которая покорила сердца миллионов людей.

Кульминацией музыкальной программы станет эксклюзивная презентация нового проекта Сергея Шнурова «Зоя».

Доступ на мероприятие – по приглашению Организационного комитета.

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