Пить или не пить: россияне рассказали о своих планах на длинные майские выходные

Многие выбрали проверенный проверенный временем вид отдыха — дачу и шашлык. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРЕТЬ САМОИЗОЛИРУЕТСЯ

Чем займемся на весенних каникулах, объявленных властями? Россияне от неожиданности толком не успели сориентироваться, набрать путевок и отправиться куда-то на юга. Позволят себе путешествие всего 7%, причем преимущественно по России.

Чуть меньше половины (43%) выбрали проверенный временем вид отдыха — дачу. Те, кто огородов не имеет, планирует выезды на природу. Неудивительно, что на популярных маркетплейсах продажа шашлычных принадлежностей в эти дни взлетела на 500%.

При этом каждый четвертый в стране (28%) на майских работает по привычному графику, а 34% из-за пандемии намерены поберечься и остаться дома, а оставшиеся пойдут гулять по городу. Такие данные «КП» предоставили аналитики Rambler&Co, проведя опрос среди более 50 тысяч россиян на портале «Рамблер».

На майские праздники многие россияне отдохнут на дачах. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГУЛЯЕМ НА 5-10 ТЫСЯЧ

А там где дачи, там и приличная экономия бюджета. Больше трети соотечественников не планируют тратить на каникулах больше 5-10 тысяч рублей, 30% опрошенных ограничатся затратами на шашлык и сопутствующее. Каждый пятый выделит на майские гулянки от 10 до 30 тысяч рублей. По-настоящему кутить в нерабочую декаду намерены лишь 15% опрошенных - они готовы расстаться с суммой более 30 тысяч рублей.

Интересный факт: большинство россиян не знает, как сегодня правильно называется праздник, который мы отмечаем 1 мая. Половина по старой памяти назвала его День международной солидарности трудящихся. Правильно ответили 32% - День Весны и Труда. Остальные отмечают просто День Труда, кто-то День народного единства, а каждый десятый (в шутку) — День Шашлыка.

Россияне не планируют тратить много денег на праздники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОПЛАТА БУДЕТ ПОЛНАЯ ДЛЯ ВСЕХ

Тем же, кому в эти дни придется работать, генеральный инспектор Союза Профсоюзов России Сергей Храмов дал совет. Он повсеместно получает информацию, что за исключением бюджетных организаций очень многие компании обязывают своих работников выходить на службу 4-7 мая. Что можно сделать?

- Работники должны исполнить приказ директора и на работу выйти. Но после отработки этих дней через профсоюз можно будет добиться от директора обоснования причин, которые вынудили его нарушить указ президента, - говорит Сергей Храмов. - В данном случае эти дни объявлены нерабочими, но и не праздничными. И дано объяснение, что они оплачиваются в полном объеме.