Сергей Степашин: Наш проект готовит футболистов для сборной России

Экс-премьер правительства РФ, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Эндаумент - фонд динамовской Академии - идея для нашего футбола новая и я бы сказал амбициозная. Я решил войти в состав Попечительского совета этого проекта и возглавить его, потому что он действительно интересный с точки зрения реализации на практике, - говорит kp.ru экс-премьер правительства РФ, член совета директоров ФК «Динамо»Сергей Степашин. – Сначала дети в самом юном возрасте приходят заниматься в филиалы, которые «Динамо» открывает в регионах. Там применяются все передовые методики и практики, проводится отбор и самые талантливые ребята получают возможность переехать в центральную Академию в Москве. А здесь уже, пройдя путь через команды разных возрастов под руководством ведущих специалистов, могут дорасти до твёрдых игроков основного состава главной команды.

И так из года в год. Чтобы и «Динамо», и наши национальные сборные постоянно получали подпитку из доморощенных футболистов. Это вопрос системного подхода к тренировочному процессу, селекции, обучению и работе с детьми в целом.

Для успешной реализации этого проекта, конечно же, нужны квалифицированные кадры и устойчивое, стабильное финансирование, которое не будет зависеть от ситуации, допустим, в том же футбольном клубе. Вот для этого динамовским акционером, Банком ВТБ, и создается эндаумент, который станет своеобразной подушкой безопасности. Ведь весь доход от инвестиций в фонд целевым образом пойдет на нужды Академии.

Я считаю, что история правильная и очень своевременная, а самое главное, что в ней может принять посильное участие любой желающий. То есть, каждый из нас может внести вклад в будущее динамовского футбола. Клуб сейчас разрабатывает систему благодарности дарителям, определенные приятные бонусы. Но главное - это все же возможность стать частью важной миссии, направленной на будущее детей, вовлечённых в дружное динамовское сообщество. Ведь девиз клуба, если вы не забыли – сила в движении и в единстве! Академия имени Льва Яшина – это как раз и есть движение к мечте вместе со своими партнёрами по команде.

Считаю, что у всего проекта очень хорошие перспективы. Причём для всего российского футбола.