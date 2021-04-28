Перед ДТП рассуждала о насилии полицейских: в США пьяная чернокожая блогерша насмерть сбила офицера

Биувайс очень скоро сможет на практике проверить все свои теории

32-летняя Джессика Биувайс из Нью-Йорка, как любой современный человек, которому не терпится высказать свое мнение, периодически устраивала прямые эфиры в соцсетях. Вот и тот день, как пишет Daily Mail, афроамериканка вела прямую трансляцию у себя на страничке, в которой рассуждала о судебном процессе над Дереком Шовином, признанным виновным в убийстве в убийстве Джорджа Флойда. Блогерша в выражениях любителей блатной романтики посылала полицейских на три буквы, рассказывала, как надо защищаться от копов и вообще о «ментовском беспределе». Она признавалась, что любит оружие и всегда носит с собой нож. Надо же как-то честной чернокожей девушке постоять за себя в стране, где вооруженные белые только и думают, как бы не нее напасть.

Поток откровений прерывался философскими рассуждениями о том, что полицейская присяга предполагает, что сотрудник правоохранительных органов «подписывается на потенциальную смерть», поэтому «часть их работы быть готовым, что люди могут попытаться убить вас». В связи с эти она пообещала, что «если полицейские попытаются убить меня, я по крайне мере постараюсь унести одного из них с собой в могилу».

Как оказалось, Биувайс очень скоро сможет на практике проверить все свои теории. Дело в том, что сразу же после своей трансляции она села за руль и на полном ходу сбила 43-летнего полицейского Анастасиоса Тсакоса, который регулировал дорожное движение в районе ДТП на одной из улиц Нью-Йорка. Мужчина отлетел на 30 метров после страшного удара, но блогер даже не заметила этого, хотя все ее лобовое стекло потрескалось.

Девушка уехала с места происшествия, но в мегаполисе от камер видеонаблюдения не скрыться, поэтому полицейским несложно было ее разыскать. Да и не в том она была состоянии, чтобы играть с полицией в прятки: язык заплетается, на ногах еле стоит. Дело в том, что во время стрима девушка периодически отпивала что-то из стаканчика. Как потом выяснилось, это были вино, текила и ром. Кроме того, Джессика покуривала травку. Видимо, чтобы подстегнуть поток мыслей. Не удивительно, что после такого коктейля она не поняла, что на дороге полицейский.

В 2019 году дама была лишена водительских прав за неоплату штрафов и фактически все это время каталась без документов.

После ареста афроамериканка уже не стала изображать из себя «вора в законе» и извинялась перед родственниками погибшего, заявив, что «сожалеет о том, что сбила его, и сейчас он мертв». Впрочем сразу после задержания она была менее сдержана в выражениях, выкрикнув офицерам: «Пошел ты, я не обязана тебя слушать». Она также первоначально утверждала, что выпила всего лишь бутылочку пива, хотя анализ крови показал содержание алкоголя на уровне 1,5 промилле (в 2 раза выше разрешенного предела), утверждает издание New York Daily News.

Сейчас в отношении Биувайс выдвинуты 13 обвинений, включая непредумышленное убийство второй степени. Совокупное максимальное наказание, которое ей может грозит, составляет 15 лет лишения свободы. Интересно, последуют ли протесты белых и показательный суд, как это было с Дереком Шовином.

У погибшего офицера осталось двое детей - шестилетняя дочь и трехлетний сын. Сама обвиняемая воспитывает 13-летнего сына.