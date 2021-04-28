Специальная юношеская секция пройдет на ПМЭФ-2021

В 2021 году впервые в рамках Петербургского международного экономического форума состоится юношеская секция «ПМЭФ Юниор»

В 2021 году впервые в рамках Петербургского международного экономического форума состоится юношеская секция «ПМЭФ Юниор», в которой примут участие

200 российских школьников и 100 школьников из Катара. Концепцию программы секции разработали участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

27 апреля в ходе встречи с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым школьники представили концепцию программы юношеской секции, которую

они разработали вместе с представителями бизнес-сообщества и кураторами образовательных программ для предпринимателей. Участники «Большой перемены» предложили свой взгляд на то, как должно выглядеть пространство «ПМЭФ Юниор», какие экономические вопросы важно обсудить подросткам на Форуме, какие спикеры могут стать гостями секции и какой будет повестка культурной программы «юношеского» дня Форума.

Сергей Кравцов отметил, что участие школьников в Петербургском международном экономическом форуме подтверждает внимание государства к интересам и потребностям детей и молодежи.

- Обсуждая вопросы развития экономики и социальной сферы,

мы должны учитывать, что они направлены в первую очередь на благополучие будущего поколения, – подчеркнул министр.

С инициативой проведения «ПМЭФ Юниор» на полях крупнейшего международного экономического события выступил Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент». Организаторами и партнерами мероприятия станут Фонд Росконгресс, негосударственный институт развития «Иннопрактика» и Всероссийский конкурс «Большая перемена».

Директор Фонда «Контент» Елена Соколова подчеркнула особую важность проведения «ПМЭФ Юниор»:

- Очевидно, что для ответа на серьезные вызовы, с которыми столкнулись Россия и мир, нужны свежие и смелые идеи. А кто, как не молодые люди, способны их предложить? Именно поэтому мы придумали концепцию уникального мероприятия с участием ярких представителей нового поколения – школьников, способных стратегически мыслить, критически оценивать и с искренним стремлением изменить мир. Основной посыл мероприятия – дать им возможность представить идеи и инициативы, высказать свое мнение на „взрослые“ темы.

Отбор участников на «ПМЭФ Юниор» стартовал 27 апреля в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Школьники представят свои бизнес-стартапы и расскажут, почему именно они должны принять участие в «ПМЭФ Юниор». Экспертное жюри выберет наиболее интересные проекты, которые могут быть реализованы в ближайшем будущем.

Координатор проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова отметила, что вокруг «Большой перемены» сформировалось сообщество детей и подростков, готовых проявить себя в самых разных направлениях:

- Это талантливые ребята, способные нестандартно мыслить и предлагать очень интересные решения по-настоящему «взрослых» задач. Поэтому именно они стали авторами первой детской программы крупнейшего международного экономического события.

По мнению первого заместителя генерального директора компании «Иннопрактика» Натальи Поповой, для развития общества и экономики нужно решать целый ряд не только технологических, но также социальных и образовательных задач:

- В век высоких скоростей важны кооперация и сотрудничество всех поколений, объединенных общими ценностями. Поколение Z – первое «цифровое» поколение, для которого не существует мира без высоких технологий. Именно это поколение придет на смену сегодняшним специалистам. Надеюсь, что «ПМЭФ Юниор» станет для поколения будущего пространством выбора, где возможно не только получать знания, но и принимать активное и конструктивное участие в моделировании возможных социально-экономических преобразований.