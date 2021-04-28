"Спартак", Dota и счастливое кресло: Ян Непомнящий рассказал о своих хобби перед матчем за шахматную корону

Российский шахматист Ян Непомнящий досрочно стал победителем на Турнире претендентов ФИДЕ в Екатеринбурге. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем турнира претендентов в Екатеринбурге и теперь в ноябре сразится за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Ян рассказал нам много интересного про шахматы и свою жизнь.

- Ян, поздравляем вас! Кому вы посвящаете эту, может быть, и промежуточную, но все-таки такую важную победу.

- Спасибо! Ну, я думаю, что в первую очередь своим родным, близким и команде, которая очень много сделала для этого результата, команде тренеров, в команде есть еще и доктор, а также девушке, которая со мной была на турнире. И я счастлив буду, если победа принесла радость всем любителям шахмат и болельщикам в нашей стране.

- Вы, наверное, видите по ажиотажу, который возник вокруг, что радость есть. Все ждут, когда же шахматная корона вернется в Россию.

- Ну, я стараюсь на это не отвлекаться. Сначала нужно отдохнуть, потом нужно готовиться к чемпионскому матчу.

- Ян, вы из Брянска. Кто вас научил играть в шахматы - родители?

- Дедушка и дядя. Ну, как и многие дети, мне кажется, я научился играть, потому что взрослые играли рядом, и я просто заинтересовался игрой.

- То есть ваш дедушка играл с дядей, а вы смотрели?

- Да, совершенно верно. Лучше и не описать.

- И сколько вам лет было, когда вы увлеклись шахматами?

- Я думаю, что научился играть где-то в 4,5 года. Были такие красочные шахматы, я играл больше, условно, в солдатиков, но потом узнал, что есть правила.

Ян Непомнящий рано научился играть в шахматы. Фото: Instagram.com

- Ян, за победу вы получили золотую медаль. А где вы храните призы? У вас, наверное, их уже много накопилось?

- Честно говоря, я об этом не задумывался. Ну, где придется. Часть дома, в Брянске, у родителей, чуть более новые, которые я еще не успел никуда перевезти, где-то стоят. В целом это такие отличные пылесборники. Но медали обычно в коробочках, поэтому им пыль не страшна.

- Ну, будем надеяться, что у вас будет специальный шкаф для наград, а потом и целая комната, как у больших чемпионов.

- Будем надеяться.

«С Карлсеном счет приблизительно равный»

- Ян теперь вам предстоит чемпионский матч с Магнусом Карлсеном? Какой у вас личный счет?

- Мы сыграли очень много партий. Ну, в классе классических шахматах у меня некоторый плюс - и в детских, и во взрослых (Непомнящий и Карлсен ровесники – им по 30 лет), а в рапиде, в блице у него некоторый плюс. За последний год мы очень много сыграли в интернете, и плюс-минус поровну, по-моему. Сбился уже со счета, бесконечные интернет-турниры.

Игра по удаленке

- То есть интернет помог вам поддерживать форму во время пандемии?

- Конечно. С одной стороны, здорово, что у ряда шахматистов, в том числе у меня, была возможность играть в интернет-турнирах и, грубо говоря, зарабатывать. Потому что очень многие сильные шахматисты, даже супергроссмейстеры были этой возможности лишены, они не были приглашены в этот тур (Тур чемпионов Магнуса Карлсена, - Авт.). Так что игра по удаленке, так или иначе, постоянно поддерживает в тонусе. Эти турниры с очень сильными соперниками проходят раз в месяц, раз в два месяца. Они, наверное, тоже помогли держать себя в форме перед этим классическим турниром претендентов.

- Ян, ваш тренер Владимир Поткин вчера сказал, что в интернете другие шахматы. Там плоская доска на экране, а здесь объемная, поэтому в интернет-шахматах очень часто проскакивают какие-то ошибки, непривычные для классических шахмат.

Ян со своим тренером Владимиром Поткиным. Фото: Instagram.com

- Нет, я думаю, дело не в плоскости, не в объеме, дело немножко в другом все-таки. Нужно время, чтобы адаптироваться. Потому что интернет-шахматы исторически никогда не воспринимались серьезно, скорее, это всегда были развлечением. И когда одномоментно это стало главными турнирами, мне понадобилось несколько месяцев, чтобы для себя осознать, что это тоже очень важные соревнования и нужно на них концентрироваться и выкладываться.

- То есть это не мультики?

- Да. Обычно игра в интернете – это зайти вечером, расслабиться, поиграть несколько партий в блиц. А здесь уже другая история, получается.

- А в Dota много резались за этот год?

- Немножко играл. Когда нужно было переключить внимание, играл в разные компьютерные игры. Но перед турниром претендентов немножко было не до этого. Столько времени нет в сутках, чтобы еще успевать и играть.

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, с которым придется сразиться Яну Непомнящему. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Счастливое кресло

- Вы у себя в Инстаграм еще прошлым летом выставили фото с новым креслом для геймеров, после чего ваши результаты пошли в гору. От кресла тоже многое зависит? Расскажите историю - почему вы его поменяли.

Кресло для шахматистов – очень важный атрибут подготовки. Фото: Instagram.com

- Нет никакой истории. Кот любил когти поточить о компьютерное кресло, да и сейчас любит. Я подумал, что нужно другое. В плане эргономики оно хорошее, но мне привычнее казалось старое, оно как-то помягче. Играя в одном из х онлайн-турниров, я сначала сидел на одном, и у меня в первый день игра не пошла, я поменял его, и игра пошла получше. Но, думаю, тут кресло не главный подозреваемый. Хотя иногда такое на самом деле помогает чуть-чуть – изменить какую-то деталь, обстановку, что угодно. Это даже не вопрос суеверий, скорее вопрос… Ну, бывает, что-то влияет на настроение, и кажется, что это малозначительно, но бывает, как в известном выражении, что соломинка ломает спину верблюду.

- А у вас есть какие-то талисманы?

- Честно говоря, нет.

- А ритуалы? Нужно, допустим, выйти с левой ноги на паркет игрового зала…

- Скорее наоборот, это считается вроде не очень хорошей приметой, начинать с левой ноги. Как говорится, встал не с той ноги. На самом деле такого нет. Ну, понятно, все люди по-своему суеверные, все спортсмены этим грешат. Но я не считаю, что это оказывает какое-то большое влияние.

- Почти все, кто работает на удаленке, плачут, что не могут за столом долго сидеть. А вы за партиями больше сидите или стараетесь больше ходить? В какой момент вам приходят гениальные ходы?

- К сожалению, приходят очень редко. А так обычно, в то время пока ход соперника я гуляю, а в свое время сижу, думаю.

«В феврале вакцинировался»

- Ян, вас коронавирус не зацепил?

- Тьфу-тьфу. Надо сказать, что в этом плане я старался очень аккуратно себя вести, потому что постоянно сроки турнира претендентов менялись, сначала продолжение планировалось, на август-сентябрь, потом на ноябрь, и в результате уже перенесли на апрель. И я все это время принимал все возможные меры предосторожности, львиную долю времени пробыл за городом, ни в коем случае не ходил ни в кино, ни в торговый центр, ни в ресторан, даже когда все это открылось.

- А вы вакцинировались?

- Я вакцинировался, когда появилась возможность. Второй укол был 9 марта, первый – где-то в феврале. Было бы крайне обидно за неделю до турнира получить положительный тест. Это не дало бы мне возможность сыграть.

«Нравились партии Алехина»

- Ян, небольшой блиц. Ваша сильная черта как шахматиста?

- Сложный вопрос. Возможно, стараюсь к каждому сопернику находить подход.

- Кто из 16-и чемпионов мира по шахматам вам ближе всего по игре?

- Очень сложно сравнивать. Хоть и блиц, дайте подумать… Когда я был маленьким, мне очень нравились партии Александра Алехина. Потом изучал партии и других чемпионов… Мне довольно сложно их ранжировать, но по тому вкладу, который он внес в шахматы, насколько опередил время, я думаю, что Роберт Фишер - это совершенно выдающийся чемпион. Но я думаю, что много добрых слов можно сказать про каждого.

- Шахматы для вас – это работа, а хобби у вас есть? Вот Александр Грищук в карты все время режется. (Грищук перед турниром претендентов в Екатеринбурге сыграл в белот за команду «Комсомольской правды», которая в результате выиграла эти традиционные соревнования, - Авт.) Ян, вы, кстати, Саше спасибо сказали за то, что он вам помог победить досрочно?

- Да, конечно. Саша, получается, обыграл моих главных соперников и Вашье-Лаграва, и Аниша Гири. Так что он в некотором плане он тоже кузнец этой победы.

Ян Непомнящий (слева) считает, что в его победе есть и доля успеха Александра Грищука (справа). Фото: Instagram.com

А что касается хобби, то иногда играю в компьютерные игры. До того, как началась пандемия, я довольно много играл в футбол, несколько раз в неделю, как правило. Ну, интеллектуальные игры – «Что? Где? Когда?» и прочие.

- Кстати, московский «Спартак» вас поздравил с победой. Вы видели?

- Да, видел. Надеюсь, что тоже будет, с чем поздравить «Спартак» по итогам сезона. Надеюсь, что на второе место заберемся хотя бы.

- Пока вы играли в турнире претендентов «Спартак» в дерби обыграл ЦСКА.

- Да, я слежу. Не могу сказать, что я очень яростный футбольный фанат, но я очень внимательно слежу за топ-лигами в целом, и особенно за любимыми командами. В первую очередь это «Спартак», во вторую – «Барселона». Как-то так получилось, что и то и то с детства.

- Тренер «Спартака» Доменико Тедеско уходит. Кого бы вы предложили…

- Подождем, пока сезон закончится. Может быть, еще не уйдет. Посмотрим.

- Ян, я знаю, вы вели переговоры со спонсорами. Кого теперь будете рекламировать?

- Я пока не знаю. Только турнир закончился, еще даже закрытие не состоялось, так что поживем – увидим.

- Большое спасибо. Желаем вам всего хорошего. Мы все за вас болеем. Потому что очень давно не было у нас хороших шахмат.

- Вы совершенно неправы, у нас всегда хорошие шахматы.

- Я имею в виду, в большом информационном пространстве, чтобы это выплеснулось, как сейчас.

- Ну, это, наверное, да.

- И вы стали проводником этого интереса. Спасибо большое, Ян.