Песков связал проигрыш россиянки на ЧМ по шашкам со скандальным снятием флага РФ

Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам

В среду, 28 апреля, в Польше флаг России убрали со стола... прямо во время финального матча чемпионата мира по шашкам.

Впрочем, все по порядку. Россиянка Тамара Тансыккужина во вторник, 27 апреля, проводила четвертый матч с польской соперницей Натальей Садовской. На кадрах видно, как экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подходит к столу и прямо во время матча убирает наклейку с именем россиянки и триколором. Затем он заходит с другой стороны, чтобы унести флаг России. Тансыккужина ненадолго оборачивается, однако затем продолжает игру...

Мы обсудили эту тему с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.

- ...Дмитрий Сергеевич, недавно пришла информация, что в Польше флаг России убрали со стола прямо во время матча на чемпионате мира по шашкам. Как бы вы это прокомментировали?

- Знаете, это, конечно, очень досадное происшествие.

Но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения, поэтому, я думаю, что нужно этот случай просто считать исчерпанным.

- То есть, мы не будем как-то…

- Это очень досадное действие. Тем более, я знаю, - наша спортсменка проиграла в этом матче. И я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим происшествием.

- То есть официального заявления Кремль по этому поводу не будет делать?

- Нет.