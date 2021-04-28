Экопроект «Пятёрочки» и J7 «Вместе мы – польза!» поможет очистить берега Волги

Проект реализуется при поддержке Межрегиональной общественной организации «Чистые игры». В его рамках будет проведена очистка части береговой линии Волги.

«Волга – крупнейшая река России и популярное место отдыха у миллионов жителей нашей страны, - считает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Печально, что из-за мусора, который покрывает некоторые прибрежные зоны реки, найти чистую и уютную локацию становится всё сложнее. Мы надеемся, что вместе с партнёрами и гостями наших магазинов мы поможем сделать участки берега чище, а в будущем все вместе станем бережнее относиться к природным ресурсам. Забота об экологии – важная часть стратегии устойчивого развития X5 Retail Group и торговой сети «Пятёрочка» в частности, и совместный проект с J7 – ещё один шаг в этом направлении».

С 1 мая по 31 августа 2021 г. один рубль с каждой пачки сока J7, проданной в торговой сети «Пятёрочка», будет перечислен на очищение участков береговой линии Волги.

«Этот проект и многие другие являются частью глобальной стратегии развития PepsiCo, - отмечает старший директор по маркетингу PepsiCo Россия Маргарита Молодых. - Мы верим, что можно изменить то, как мир производит, потребляет и утилизирует продукты питания и напитки. Вместе мы можем не только очистить участки Волги, но также научиться бережному отношению к планете».

Экспертами проекта стали экоактивисты и экологи МОО «Чистые игры». Они составят список наиболее посещаемых мест вдоль реки Волги, которые особо нуждаются в очистке. Всего будут определены три зоны, которые очистят «Пятёрочка» и J7 при поддержке МОО «Чистые игры». А их определит народное голосование. На сайте www.volga-5ka.j7sok.ru в период с 1 июля по 1 августа любой желающий сможет отдать свой голос в поддержку той локации, где требуется провести уборку. Великолепная «тройка» определится простым числом голосов.

«Мы давно занимаемся экологическими вопросами, - напоминает председатель МO «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. - Волга и состояние её береговой линии – актуальная проблема, решить которую мы можем только сообща. Здорово, что к вопросу сохранения окружающей среды присоединяются крупные бренды. Все мы делаем одно дело!»

Проект направлен и на популяризацию ответственного потребления и правильной сортировки отходов. На сайте доступна карта, на которой можно найти ближайший пункт приёма вторсырья. А специальная инструкция подскажет, как правильно утилизировать любые упаковки J7, чтобы их потом можно было переработать.

КСТАТИ

Амбассадором проекта стал лидер группы «Мумий Тролль», известный экоактивист Илья Лагутенко. Он даже записал манифест к жителям России. В нем Илья подчеркивает: «Волга — великая река и один из символов нашей страны. К сожалению, её береговая зона сегодня является одной из самых загрязненных в России. Вместе мы можем помочь очистить берега реки и принести пользу окружающей среде».