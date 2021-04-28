Теперь и Болгария: Россиян заподозрили во взрывах на военных складах

Эти взрывы произошли в 2011, 2015 и 2020 годах на складах, используемых известным торговцев оружием Эмилианом Гебревым Фото: REUTERS

Наконец-то о Боширове и Петрове вспомнили и болгары, которые как-то пассивно реагировали на скандал в Чехии до последнего момента. Но теперь прокуратура этой страны заявила, что подозревает шестерых россиян в причастности ко взрывам, которые произошли на складах боеприпасов в Болгарии за последние 10 лет.

По информации пресс-секретаря прокуратуры Сийки Милевы, взрывы уничтожили военные припасы, которые предназначались для отправки в Грузию и на Украину. В ведомстве сделали «предположение о связи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах».

Эти взрывы произошли в 2011, 2015 и 2020 годах на складах, используемых известным торговцев оружием Эмилианом Гебревым. Да, это тот самый «оружейный барон», которого якобы безуспешно пытались травить ГРУ, и чьи снаряды Боширов и Петров уничтожали в Чехии.

Правда четкой уверенности у прокуратуры нет, но есть совпадения, например, каждый раз перед инцидентами (и во время покушения на Гебрева) в стране были одни и те же 6 россиян. Кроме того, во всех случаях перед взрывом происходил пожар, что по мнению следователей, может означать, что организаторы нападения пытались спровоцировать эвакуацию людей с объектов. Гуманно, ничего не скажешь. Благодаря такому подходу, ни в одном взрыве никто не пострадал.

Российский МИД уже категорически отверг всякую причастность нашей страны к взрывам, а глава ведомства Сергей Лавров пошутил: «Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет».

- ЕС должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии, когда к торговле оружием, к хранению оружия и боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели, - подчеркнул Лавров. - Евросоюз должен все-таки ответить на вопрос, насколько он контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием.

В прошлом году прокуратура назвала предположительные настоящие имена троих россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году. Тогда в больницу прямо из ресторана в центре Софии доставили Гебрева и его деловых партнеров, которые собрались на ужин. Как считают болгарские следователи, их отравили фосфорорганическим веществом. Обвинения были заочно предъявлены троим россиянам, с прошлого года они в международном розыске.

- Правоохранительные органы Болгарии не обращались к нам за какой-либо информацией в связи с расследованием указанных преступлений, - отмечают в посольстве России в Софии. - Также нас не информировали о ходе расследования.