Что будет с Таджикистаном и Узбекистаном после вывода войск США из Афгана

В сентябре намечен вывод американкой группировки войск из Афганистана. Фото: REUTERS

Чем чаще из Вашингтона приходят сообщения о намеченном на сентябрь выводе группировки американских войск из Афганистана, тем сильнее в этой "вечно воюющей" стране разгорается давно тлеющий костер гражданской войны. И тем чаще специалисты говорят, что пламя его может перекинуться на соседние республики - Таджикистан и Узбекистан. А они (вместе с Россией, Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном) - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). А в уставе этой организации четко прописан принцип - "нападение на одного считается нападением на всех". Потому в предвидении такого развития событий Москва решила сыграть на опережение.

Эту версию подтверждает и хорошо информированный военно-дипломатический источник "Интерфакса", не пожелавший назвать своего имени. "Совершенно очевидно, - говорит он, - что объявленный президентом США Джозефом Байденом вывод американских войск из Афганистана станет дополнительным источником экстремизма в Центральной Азии и дестабилизации ситуации в государствах региона. Бандформирования талибов и ИГИЛ (запрещенные в России террористические организации, — авт.) уже активизировали нападения на правительственные войска и представителей власти Афганистана, совершают резонансные теракты".

Уже несколько лет под патронажем Вашингтона проводятся переговоры между афганским правительством и представителями талибов. Американцы уговаривали обе стороны пойти на мировую, договориться о "правилах политической игры". Если говорить по-русски — делят власть, добрый кусок которой хотят отхватить неугомонные талибы. И вот теперь стало более чем очевидно, что все усилия дипломатов США оказались холостыми.

В этой "вечно воюющей" стране разгорается давно тлеющий костер гражданской войны. Фото: REUTERS

Переговоры провалились.Талибы и сбежавшие из Сирии недобитые игиловцы разворачивают наступление на законную афганскую власть. Именно этой проблеме и было уделено основное внимание на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, которое состоялось в столице Таджикистана. Тот же военно-дипломатический источник сообщает: "Ситуация, которая складывается в регионе, стала ключевым акцентом в переговорах. Угрозы, исходящие из Афганистана, формируют вокруг ОДКБ долгосрочные очаги напряжённости.

И сценарий их развития трудно спрогнозировать. Военные руководители стран ОДКБ на заседании в Душанбе договорились объединить усилия по защите, как национальных, так и коллективных интересов. В частности, речь шла о совершенствовании механизма принятия решений для оперативного реагирования на "афганские угрозы и вызовы". Другими словами, разговор шел о том, как союзники будут реагировать военными средствами, если талибы и игиловцы вздумают установить свою власть на территориях Таджикистана и Узбекистана.

Бандформирования талибов активизировали нападения на правительственные войска. Фото: REUTERS

Но вот что интересно: против решения Байдена о выводе американских войск из Афганистана резко выступила чуть ли не вся военная верхушка США. В том числе министр обороны Ллойд Остин и командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер. Сейчас Белый дом всячески пытается замять этот "бунт генералов". И еще неизвестно, кто кого победит в споре: верховный главнокомандующий — своих подчинённых или наоборот.

Генералы пытаются убедить Байдена, что вывод войск "нарушит хрупкое равновесие" между властью в Кабуле и талибами. Байден же против того, чтобы в США из Афганистан шли цинковые гробы с погибшими американскими солдатами и офицерами. К тому же он, еще по пути в президентское кресло, обещал народу полностью вывести войска из Афгана. Как оно будет - покажет ближайшее время.