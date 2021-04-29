Только без паники!

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Поводов для тревог в настоящее время, когда все еще бушует пандемия, немало. Люди волнуются о собственном здоровье и о здоровье близких. Боятся потерять работу, а многие уже остались не у дел. Беспокоятся и о будущем детей. Мир меняется у нас на глазах, да так стремительно, что мы психологически не успеваем приспособиться к этим переменам и понять, что нас всех ждет завтра.

Реальность такова, что каждый день происходят неожиданности. Жизнь сама по себе, и без пандемий, штука непредсказуемая, но сегодняшние внешние обстоятельства лишь усугубляют этот фактор. Нас всех изо дня в день трясет. И многих не в метафорическом, а в самом прямом смысле. Для беспокойства появилась еще одна весьма веская причина.

Дело в том, что с 22 марта текущего года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации (от 18.09.2020 № 1495 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»), в связи с чем популярный успокоительный лекарственный препарат Феназепам, известный еще с советских времен, в составе которого бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, попал в список сильнодействующих средств и неизбежно станет куда менее доступным для граждан.

Отныне препараты из этого перечня подлежат строгому предметно-количественному учету, их выписывают по усложненной процедуре на специальных номерных учетных бланках, и после отпуска препарата эти бумажки у пациента забираются фармацевтом и хранятся определенным образом в отдельных журналах три года.

Объем препарата, который будет считаться «крупным размером» для соответствующей статьи УК РФ – 300 граммов. Все операции (приход, расход) регистрируются в аптеке в специальном журнале, который оформляется на календарный год. Не использованные в текущем году страницы, если журнал оформлен на бумажном носителе, прочеркиваются и не могут быть применены в будущем. Листы электронного документа ежемесячно печатаются, сшиваются, нумеруются и подписываются. Подшиваются в соответствии с названием, формой выпуска и дозировкой. В конце года из сброшюрованных страниц собирают единый гроссбух, который опечатывается, заверяется и убирается в архив.

Сильнодействующие лекарственные препараты надлежит содержать в металлических шкафах или сейфах, которые тоже опечатываются или пломбируются в конце каждого рабочего дня.

Правила как по отпуску лекарства, так и по его хранению очень строгие. Поэтому не исключено, что большинство мелких аптек откажется им торговать, ведь для хранения нужна теперь дополнительная площадь. А большинство больниц возопят от профессионального бессилия – как обеспечить помощь людям, если нет быстродействующих лекарств?

Ведь Феназепам – самое эффективное противотревожное средство. Препарат незаменим при лечении панических атак, тревожных расстройств и довольно большого числа других проблем психического здоровья, при которых человек прибегает к нему как к скорой помощи. Лекарство довольно быстро действует – неудивительно, что раньше оно числилось в военной аптечке.

Однако недавние изменения в статусе данного «народного препарата» сильно осложнят жизнь людям, которые привыкли его применять. За рецептом – еще побегай, аптекам для реализации лекарства – добудь сначала специальную лицензию, потом – бланки, не у всех они есть ит.д. В общем, появилось много дополнительных сложностей и препятствий там, где не ждали.

По мнению кандидата медицинских наук врача-невролога Анастасии Прищепы, препарат Феназепам заменить все же можно. «Если выбирать среди рецептурных аналогов, то ближе всего препарат Атаракс. Но стоит учитывать, что у этого препарата есть побочные действия и рецептурное назначение, – рассказала нам в интервью Анастасия Валерьевна. – Выбрать препарат из категории безрецептурного отпуска гораздо проще. Такие препараты доступны и без рецепта, да и побочных действий либо не так много, либо их вовсе нет. В аптеках продается Мелаксен, и он существенно влияет на качество сна. Представлен на рынке и Тенотен, созданный, кстати, специально для приема днем, который помогает при тревогах, стрессах и психологических расстройствах (необходим курсовой прием), не обладая при этом побочными эффектами».