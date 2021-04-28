Блогеры встревожены исчезновением Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

-Вся страна взбудоражена таинственным исчезновением короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Нет никакой информации о местонахождении артиста, - этот отрывок из выпуска новостей взбудоражил 28 апреля поклонников поп-короля.

От исчезновении Киркорова сообщило несколько блогеров.

-«Странный выпуск новостей, может, это шутка»,-обсуждает в Инстаграме ролик журналист Евгения Кириченко.

Однако знакомые Киркорова заверили репортёра, что до Филиппа они не могут дозвониться второй день.

-Непонятно, где находится Филипп, на звонки не отвечает, -встревожен в соцсетях блогер Валентин Люшик.

Киркоров и его команда звонок «КП» тоже оставили без ответа.

Друзья Филиппа предположили, мол, Киркоров не просто так ушел со связи.

Кстати, в последнее время Киркоров и правда вел себя странно: выглядел рассеянным, задумчивым. Так на недавней премии Cosmopolitan Man Awards, где артисту вручили статуэтку в номинации «Легенда», Филипп противоречиво ответил на личный вопрос журналиста Дни.Ру Феликса Грозданова. Мужчина поинтересовался у Киркорова, мол, как у него обстоят дела на личном фронте, на что тот ответил, что по-прежнему одинок.

-На алтарь искусства надо положить все – личное, безналичное, наличное, – посетовал Киркоров. – Поэтому, наверное, я до сих пор и один.

А потом внезапно Филипп «поменял показания».

-Я – врушка! – огорошил репортёра король сцены. – Я не один! Я состою в свободных отношениях, потому что по своей природе – потрясающий непарный шелкопряд. Поэтому я – счастливый человек, как кошка, которая гуляет сама по себе. И никому ничего не должен, ничем не обязан. А вот мне многие должны.