Медведев рассказал о «высылке» чиновников из Москвы, Навальном и своей нелюбви к рэпу

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев полтора часа отвечал на вопросы пользователей «ВКонтакте».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В среду замглавы Совбеза Дмитрий Медведев полтора часа отвечал на вопросы пользователей «ВКонтакте». «Комсомолка» приводит самые интересные моменты из этой беседы.
Дмитрий Медведев уже давно придумал для себя определение оппозиционеру Алексею Навальному. Отвечая на вопросы пользователей «ВКонтакте», Медведев это определение в очередной раз повторил.
- Я неоднократно давал ему характеристику, у меня другой характеристики за это время не появилось, несмотря на то, что он сейчас находится в местах не столь отдаленных. Я все равно считаю, что он политический проходимец, - заявил Медведев.
По его словам, Навальный пытается выстроить свою политическую карьеру «на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы и, самое главное, пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе неопытную молодежь».
Как отметил Медведев, это противозаконно и должно получать жесткий отпор со стороны государства.
- На такие случаи закрывать глаза нельзя, - заявил Медведев.
В то же время, по его словам, власть должна общаться с оппозицией. Но только в том случае, если последняя соблюдает закон.
- Если речь идет о митингах, то разрешенные митинги - да, но не в период пандемии, когда собирается тысяча людей, а потом у нас цифры по Москве начинают прыгать по количеству заболевших. Это все должна быть активность, которая соответствует закону, - отметил замглавы Собвеза.
Медведев нелестно отозвался об Алексее Навальном.
Фото: REUTERS
- В результате конфликта, который сейчас американцы устроили, даже те возможности, которые у них сохранялись в нашей стране, будут утрачены: они и ездить не смогут без разрешения, и технических сотрудников у них будет мало, их деятельность будет в этом смысле затруднена. Я думаю, что для американского правительства это не очень хорошо, а для нас это хорошо, - прокомментировал Медведев дипломатический конфликт.
Медведев также заявил, что Чехия стала заложником политики США в отношении России. И так втянулась в процесс, что уже «бежит впереди паровоза».
- Они втянулись в эту гонку высылки. По кому это ударит? По людям ударит и по нашим отношениям. Эта страница рано или поздно будет перевернута, но будет масса упущенных возможностей, - считает Медведев.
Напомним, власти Чехии выступили с утверждением, будто бы Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека. За это они выслали из страны 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. В ответ МИД России объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
По словам Медведева, любые дипломатические войны ведут в тупик.
- Они (официальная Прага, - Ред.) на что рассчитывали? Что мы это проглотим что ли? Я сейчас даже не говорю про повод, который носит высосанный из пальца характер. Пусть докажут еще, что там что-то происходило. Но если они думают, что они нас этим наказали, то нет, они нас этим не наказали. Хотя общение будет затруднено. Но ответственность всецело лежит на них. И из этой спирали нормального выхода нет, - сделал вывод Медведев.
Отвечая на вопрос о возможности участия в войне, Медведев заявил, что Россия - миролюбивое государство.
- Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история, - заметил Медведев.
По его словам, у российского руководства нет никаких милитаристских планов.
- Если говорить о массированном перетоке чиновников из центра Москвы, то я до сих пор считаю, что Москву нужно разгружать. Но если говорить о переезде госслужащих, то тут нужно оценивать адекватность затрат. Скажем по-честному, это большие деньги, - заявил Медведев.
По его словам, выбирая, истратить ли эти деньги на социальные программы, медицину или переезд чиновников в другие места, «пусть даже в благих целях», власти сделают выбор в пользу первого.
- Но я надеюсь, что настанут времена, когда мы сможем и эти задачи решать, - заметил замглавы Совбеза.
Медведев заявил, что у него никогда не было враждебных отношений с главой Счетной палаты, экс-министром финансов Алексеем Кудриным. При этом Медведев высоко оценил профессиональные качества Кудрина. По словам Медведева, роль Кудрина в борьбе с кризисом 2008—2009 годов «была выдающаяся».
- У меня с Алексеем Кудриным в общем никогда не было каких-то враждебных отношений, это неправильно . В определенный период просто Алексей Леонидович сказал, что он считает какие-то действия и решения, которые тогда мною принимались как президентом страны, неверными. Ну раз он об этом сказал, естественно, я ему сказал: «ну тогда, Алексей, нам придется в этой ситуации разойтись», - рассказал Медведев.
По словам Медведева, после того, как он уволил Кудрина с поста министра финансов, они «продолжали общаться вполне в позитивном, дружеском ключе».
Алексей Кудрин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Медведев заявил, что гражданский мир в России надо беречь, как зеницу ока.
- Нужно не давать разгуливаться всякого рода националистическим силам, они периодически так или иначе вылазят куда-то . Но это точно не является системным, не является глубинным, и этого нет на таком постоянном уровне в нашем обществе. И, что называется, слава Богу. Нужно этот гражданский мир беречь как зеницу ока, - сказал Медведев.
Медведев считает, что нужно позволить переходить на четырехдневную рабочую неделю тем работодателям, которые к этому готовы.
- Такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести, - заметил Медведев.
При этом, по его словам, к «четырехдневке» должно быть постепенным и основываться на экономической логике.
Медведев признался, что с годами стал больше слушать классическую музыку и джаз. При этом он не разлюбил хард-рок, которым увлекался в юности. Медведев рассказал, что любит знакомится и с современными музыкальными течениями. С некоторыми группами его знакомит сын Илья.
- Все современные направления пытаюсь держать в поле зрения . Что-то мне нравится, что-то мне совсем не близко. Я, наверное, разочарую многих, но ни рэп, ни хип-хоп меня не цепляет. Наверное, это связано с какими-то поколенческими проблемами. Я неоднократно пытался это делать, но меня это не берет, - признался Медведев.
В то же время он признался, что «альтернатива» ему кажется весьма интересным направлением и он такую музыку с удовольствием слушает, когда занимается в спортзале.