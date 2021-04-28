Медведев рассказал о «высылке» чиновников из Москвы, Навальном и своей нелюбви к рэпу

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев полтора часа отвечал на вопросы пользователей «ВКонтакте». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду замглавы Совбеза Дмитрий Медведев полтора часа отвечал на вопросы пользователей «ВКонтакте». «Комсомолка» приводит самые интересные моменты из этой беседы.

«Навальный - политический проходимец»

Дмитрий Медведев уже давно придумал для себя определение оппозиционеру Алексею Навальному. Отвечая на вопросы пользователей «ВКонтакте», Медведев это определение в очередной раз повторил.

- Я неоднократно давал ему характеристику, у меня другой характеристики за это время не появилось, несмотря на то, что он сейчас находится в местах не столь отдаленных. Я все равно считаю, что он политический проходимец, - заявил Медведев.

По его словам, Навальный пытается выстроить свою политическую карьеру «на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы и, самое главное, пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе неопытную молодежь».

Как отметил Медведев, это противозаконно и должно получать жесткий отпор со стороны государства.

- На такие случаи закрывать глаза нельзя, - заявил Медведев.

В то же время, по его словам, власть должна общаться с оппозицией. Но только в том случае, если последняя соблюдает закон.

- Если речь идет о митингах, то разрешенные митинги - да, но не в период пандемии, когда собирается тысяча людей, а потом у нас цифры по Москве начинают прыгать по количеству заболевших. Это все должна быть активность, которая соответствует закону, - отметил замглавы Собвеза.

Медведев нелестно отозвался об Алексее Навальном. Фото: REUTERS

О высылке дипломатов

- В результате конфликта, который сейчас американцы устроили, даже те возможности, которые у них сохранялись в нашей стране, будут утрачены: они и ездить не смогут без разрешения, и технических сотрудников у них будет мало, их деятельность будет в этом смысле затруднена. Я думаю, что для американского правительства это не очень хорошо, а для нас это хорошо, - прокомментировал Медведев дипломатический конфликт.

Медведев также заявил, что Чехия стала заложником политики США в отношении России. И так втянулась в процесс, что уже «бежит впереди паровоза».

- Они втянулись в эту гонку высылки. По кому это ударит? По людям ударит и по нашим отношениям. Эта страница рано или поздно будет перевернута, но будет масса упущенных возможностей, - считает Медведев.

Напомним, власти Чехии выступили с утверждением, будто бы Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека. За это они выслали из страны 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. В ответ МИД России объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

По словам Медведева, любые дипломатические войны ведут в тупик.

- Они (официальная Прага, - Ред.) на что рассчитывали? Что мы это проглотим что ли? Я сейчас даже не говорю про повод, который носит высосанный из пальца характер. Пусть докажут еще, что там что-то происходило. Но если они думают, что они нас этим наказали, то нет, они нас этим не наказали. Хотя общение будет затруднено. Но ответственность всецело лежит на них. И из этой спирали нормального выхода нет, - сделал вывод Медведев.

«Втягиваться в войны не в наших интересах»

Отвечая на вопрос о возможности участия в войне, Медведев заявил, что Россия - миролюбивое государство.

- Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история, - заметил Медведев.

По его словам, у российского руководства нет никаких милитаристских планов.

«Разгрузить Москву от чиновников»

- Если говорить о массированном перетоке чиновников из центра Москвы, то я до сих пор считаю, что Москву нужно разгружать. Но если говорить о переезде госслужащих, то тут нужно оценивать адекватность затрат. Скажем по-честному, это большие деньги, - заявил Медведев.

По его словам, выбирая, истратить ли эти деньги на социальные программы, медицину или переезд чиновников в другие места, «пусть даже в благих целях», власти сделают выбор в пользу первого.

- Но я надеюсь, что настанут времена, когда мы сможем и эти задачи решать, - заметил замглавы Совбеза.

Об отношениях с уволенным Кудриным

Медведев заявил, что у него никогда не было враждебных отношений с главой Счетной палаты, экс-министром финансов Алексеем Кудриным. При этом Медведев высоко оценил профессиональные качества Кудрина. По словам Медведева, роль Кудрина в борьбе с кризисом 2008—2009 годов «была выдающаяся».

- У меня с Алексеем Кудриным в общем никогда не было каких-то враждебных отношений, это неправильно . В определенный период просто Алексей Леонидович сказал, что он считает какие-то действия и решения, которые тогда мною принимались как президентом страны, неверными. Ну раз он об этом сказал, естественно, я ему сказал: «ну тогда, Алексей, нам придется в этой ситуации разойтись», - рассказал Медведев.

По словам Медведева, после того, как он уволил Кудрина с поста министра финансов, они «продолжали общаться вполне в позитивном, дружеском ключе».

Алексей Кудрин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О национальных конфликтах

Медведев заявил, что гражданский мир в России надо беречь, как зеницу ока.

- Нужно не давать разгуливаться всякого рода националистическим силам, они периодически так или иначе вылазят куда-то . Но это точно не является системным, не является глубинным, и этого нет на таком постоянном уровне в нашем обществе. И, что называется, слава Богу. Нужно этот гражданский мир беречь как зеницу ока, - сказал Медведев.

«Четырехдневку» прописать в законе

Медведев считает, что нужно позволить переходить на четырехдневную рабочую неделю тем работодателям, которые к этому готовы.

- Такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести, - заметил Медведев.

При этом, по его словам, к «четырехдневке» должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

«Ни рэп, ни хип-хоп не цепляют»

Медведев признался, что с годами стал больше слушать классическую музыку и джаз. При этом он не разлюбил хард-рок, которым увлекался в юности. Медведев рассказал, что любит знакомится и с современными музыкальными течениями. С некоторыми группами его знакомит сын Илья.

- Все современные направления пытаюсь держать в поле зрения . Что-то мне нравится, что-то мне совсем не близко. Я, наверное, разочарую многих, но ни рэп, ни хип-хоп меня не цепляет. Наверное, это связано с какими-то поколенческими проблемами. Я неоднократно пытался это делать, но меня это не берет, - признался Медведев.

В то же время он признался, что «альтернатива» ему кажется весьма интересным направлением и он такую музыку с удовольствием слушает, когда занимается в спортзале.