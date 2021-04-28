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Общество28 апреля 2021 16:40

Сбербанк представил новые уникальные сервисы в СберБанк Онлайн

Теперь пользоваться мобильным приложением стало еще удобнее
Ксения БОГДАНОВА
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Пользоваться мобильным банком стало еще удобнее

Пользоваться мобильным банком стало еще удобнее

Сбербанк приготовил для своих клиентов главное обновление 2021 года - мобильное приложение Сбербанк Онлайн с новым дизайном. Теперь пользоваться мобильным банком стало еще удобнее. Кроме того, пользователей ждут сразу несколько выгодных новинок.

В обновленном приложении все финансовые инструменты собраны в одном месте. Если раньше банковские карты, сервисы управления финансами (в том числе анализ расходов, бюджет, общий баланс средств на счетах), бонусы от СберСпасибо и курсы валют приходилось искать в разных вкладках мобильного приложения, то теперь все они доступны в одном месте — в разделе «Кошелек».

Еще одна новая удобная опция — голосовые ассистенты Сбера, готовые помочь клиентам разобраться с многочисленными сервисам приложения. Чтобы активировать виртуальных помощников, нужно нажать на лавашар одного из ассистентов семейства Салют, который теперь располагается прямо на главном экране приложения. Достаточно произнести название сервиса — например, «Курсы валют», «Поменяй пинкод» или «Где ближайший банкомат» - и голосовой помощник моментально переправит пользователя в нужный раздел.

Виртуальные помощники Сбера постоянно совершенствуются — и в обновленном приложении клиентам доступно много новых удобных опций. Например, ассистенты Сбер, Афина и Джой помогут пользователям выбрать и заказать продукты с быстрой доставкой «Самокат». Голосовые помощники Салют теперь умеют анализировать расходы клиента, отслеживать установленный бюджет, и даже консультировать по вопросам инвестирования. Например, куда выгоднее вложить средства — в паевые инвестиционные фонды или в акции. Виртуальные ассистенты расскажут последние новости о котировках валют и акций, курсах драгоценных металлов и помогут провести любые операции — например, обменять доллары или евро.

- Сегодня мы представили главное обновление года для приложения СберБанк Онлайн, - комментирует директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. - Наши клиенты уже давно пользуются не только финансовыми сервисами, и текущее обновление во многом об этом — на главном экране появились флагманский продукт экосистемы подписка СберПрайм+ и отдельная секция с сервисами кибербезопасности. Обновился виртуальный ассистент, а для наглядности всего, что связано с финансами, мы создали новый раздел «Кошелек».

Флагманская подписка СберПрайм+ - это уникальное предложение, объединяющее все самые востребованные финансовые и нефинансовые сервисы Сбера. Стоимость подписки — 399 рублей в месяц, при этом эксперты уверяют, что она поможет клиентам сэкономить до 5 тысяч рублей в месяц. СберПрайм+ включает в себя СберКарту с бесплатным обслуживанием и повышенным кешбэком за траты в ресторанах, на АЗС, в службах такси и на СберМаркете, возможность безлимитных переводов по всей стране внутри СберБанка, подписку на кинотеатр Okko Оптимум, скидки и бонусы в самых популярных сервисах экосистемы Сбера и многое другое.

Экономика: ДЕНЕЖКИ