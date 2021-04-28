Я б в заложники пошел, пусть меня захватят

Кадр из сериала "Морские дьяводы" Фото: НТВ

Судя по криминальным сериалам на ТВ, если у полицейского, бывшего полицейского или спецназовца (бывшего спецназовца) есть дети, то их однажды возьмут в заложники. Совсем младенцев это не касается: там по схеме, как только родился ребенок в первой серии, мужика-статиста убивают в тот же день, чтобы коллеги могли собирать деньги для вдовы и строить планы мести.

Еще в опасности жены, любовницы (эти могут погибнуть, ибо стервы), беременные жены и беременные хорошие любовницы. Параллельно на другом канале рассказывают, что воровской закон не разрешает тем, кто «в законе», заводить детей. И не заводят они, воры, детей именно из-за этого: из-за возможности надавить и заставить сделать что-то запредельное.

На канале НТВ в «Морских дьяволах», например, регулярно предают родину из-за жены или ребенка. Но там все просто: придут люди в хаки и всех спасут в очередной раз. На других каналах труднее: какая-нибудь Василиса ушла из дома отца, который ее тупо не предупредил, что на улице маньяк лютует. Так сложно предупредить свою дочь? Ты ее, идиотку, оберегаешь от излишней негативной информации? Ну да, гораздо веселее сперва запретить ей общение с друзьями, а потом искать ее по коллекторам, поскольку девочка была не в курсе расследования папы.

Снято так много сериалов с конкретным указанием, куда давить, если Вася Пупкин, отец семейства, не сдаст номер от сейфа, что становится страшно. А Петя Семенов не подвезет бриллианты, и его жену убьют. А некто майор не спрячет улики, и начнется резня бензопилой. Что делать-что делать, дальше по сценарию: приходит мужик с ружьем, освобождает свою женщину, дочь или сына

Господа, работающие в системе оповещения того, как трудятся полицейские! Может, однажды вы скажете нам об освобожденных заложниках? Нам было бы спокойнее. Знать, что это бывает, но вы, все же, справляетесь? Зачем все время герои-одиночки на экране? Может, написать инструкции по ОБЖ, как вести себя при захвате? У меня сыну скоро шестнадцать, а у него есть ОБЖ. Ему рассказали про презервативы и правильный переход дороги, и про избегание педофилов, но – если уж – в заложники?

В общем, сын, носи с собой скрепки в кармане. Будут пристегивать к трубе наручниками – пригодится. И не общайся с дочерями полицейских, если у девочек короткие волосы. Крошек точно в заложницы возьмут, ты вступишься, и вас захватят. У тех, кто с длинными волосами, могут быть шпильки. Идеально для того, чтобы справиться с наручниками. Лишь бы ты был рядом и мог бы зубами извлечь шпильку из прически. Потом пара движений, шпилька гнется…

Люди добрые! Вы видели современную шпильку? Гнется она легко, но она так сделана, что ею даже водяной матрас не продырявить. Однако в любом кинофинале мотивированный папа всех разоблачил. И коррупционеров, и их невольных пособников… Сверг какого-нибудь мэра в городе N, взял «крота» из полицейского участка. Но почему и первый результат, и второй не вызывает у зрителя удивления? По-моему, именно об этом и надо сегодня снимать кино. Ибо если каждую коррупционную схему мы будем побеждать исключительно в рамках киднеппинга и действий одинокого борца за похищенных, то даже продюсеры криминальных сериалов однажды разведут руками: ой, ну как это? Мы снова смещаем всю верхушку города, поскольку у очередного отставного майора похитили ребенка?! А где мы новых коррупционеров возьмем?