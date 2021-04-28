Зачем Зеленский предлагает Путину «неисполнимые» места для двусторонней встречи

Владимир Зеленский на Донбассе, апрель 2021 г. Фото: REUTERS

Сначала Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Потом его офис отверг предложение российского лидера о встрече в Москве. И вот в интервью известному итальянскому изданию la Repubblica глава Незалежной внезапно заявил, что «Ватикан - он мог бы стать оптимальным местом со всех точек зрения. Это, действительно, идеальное место для диалога о мире».

Зеленский полагает, что, поскольку «Святой Престол представляет собой глобальный моральный авторитет, выполняющий роль посредника», то и площадка для диалога - идеальна, и ее хозяин всеми сторонами может считаться вполне себе беспристрастным.

Вот только главу Святого престола Киев вряд ли об этом спросил.

Как пел Владимир Высоцкий: «Я б засосал стакан — и в Ватикан!» (конечно, совершенно по другому поводу — ред.)

«КП» обратилась за комментарием к известному украинскому политологу, главе Украинского аналитического центра Александру Охрименко.

- Зеленский в интервью итальянскому изданию назвал Ватикан идеальным местом для диалога с Путиным о мире — это импровизация лидера Незалежной?

- Зеленский, действительно, хотел бы встретиться с Путиным. Но слишком много пиара и слишком много политических интересов сталкиваются вокруг такого возможного диалога. Фактически вопрос о месте встречи вытеснил собственно возможную повестку этой встречи. То есть, рассуждая о разных точках вероятного пересечения двух глав стран, забывают о сути того, о чем надо переговорить этим главам двух соседних государств. Как будто место переговоров важнее повестки этих переговоров. За всеми этими дискуссиями забалтывается самое важное - что именно надо Зеленскому с Путиным обсудить при личной встрече двух президентов.

Политолог Александр Охрименко. Фото: YouTube

- То есть, обсуждение места встречи за несколько дней стало важнее повестки встречи?

- Вообще-то, в представлении Киева этой повестки, как представляется, вообще нет - в каких-то определенных, четких формулировках. Только то вяло , то бурно-текущие дискуссии о том, где возможно и надо бы встретиться.

- До того с разных стороны звучали Донбасс, Москва, Минск, а теперь вдруг Ватикан. Как полагаете — Зеленский сам такое место придумал, или какая то добрая душа подсказала?

- Вряд ли это подсказка со стороны. Скорее всего — его собственная идея. При том президент Украины не может не понимать, что такое предложение, тем паче, высказанное в интервью популярному итальянскому изданию — это не более, чем пиар ход. Разве кто-то слышал, чтобы сам Ватикан о чем-то подобном когда-то говорил? А ведь предложение площадки должно исходить со стороны хозяев площадки, разве нет?

- А Папа то и не знает?

- Ну да. Это может выглядеть даже несколько забавным.

- Москва настаивает, что ее переговоры с Киевом должны касаться двусторонних проблем стран-соседей, а тема Донбасса — предмет переговоров Киева с Донецком и Луганском… Так где реально, на ваш взгляд, может быть площадка для встречи Зеленского с Путиным?

- Хельсинки вполне мог бы стать. Или Женева. Эти две точки можно было бы рассматривать всерьез. Ну а все остальное...Теоретически может быть Париж. И Макрон с Меркель наверняка не возражали бы против такого варианта.

- Но возник бы вопрос, что это, вообще-то, место встречи «нормандской четверки»?...

- Не обязательно. Президент Франции представляет площадку для переговоров, сам в них не участвуя. Возможно, после встречи Зеленского с Путиным, Макрон мог по отдельности переговорить с каждым из них.