5 причин купить фитнес-браслет HUAWEI Band 6

Фитнес-браслеты – очень популярный класс гаджетов, и в этом сегменте развитие новых технологий особенно заметно. Примером такого стремительного расширения границ возможного стал инновационный фитнес-браслет HUAWEI Band 6, который компания намерена представить на российском рынке. HUAWEI Band 6 получил передовые характеристики и задал стандарт для нового поколения таких устройств. Давайте разберем его основные преимущества.

1. Круглосуточный мониторинг уровня насыщения крови кислородом

Функция измерения SpO2 появилась в умных браслетах еще до пандемии. Она имеет двойное назначение. С ее помощью можно оценивать уровень тренированности организма, потому что концентрация кислорода в крови снижается во время физических нагрузок. Отслеживая этот показатель во время интенсивных тренировок, можно понять, как улучшается физическая форма. С другой стороны, во время пандемии коронавируса измерение уровня сатурации кислорода в крови стало не только популярной, но и жизненно важной функцией. Фитнес-браслет, хотя и не является медицинским прибором, но способен выполнить те же функции, что и пульсоксиметр. В новом HUAWEI Band 6 показатель SpO2 теперь контролируется в круглосуточном режиме. Если уровень кислорода в крови становится слишком низким, браслет даст знать об этом с помощью вибрации.

Помимо измерения уровня SpO2, новый фитнес-браслет ведет непрерывный мониторинг пульса, качества сна, уровня стресса и ряда других параметров. В запасе у данного устройства более 200 советов по улучшению качества сна, рекомендации по снятию стресса, а если частота пульса в покое выходит за рамки безопасных значений, гаджет предупредит об этом владельца.

2. Увеличенный экран

У предыдущей линейки умных браслетов пользователи отмечали некий дисбаланс: гаджеты обладали широким диапазоном функций и инструментов, однако пиктограммы и цифры не всегда хорошо читались на экране миниатюрного устройства. Опытным инженерам удалось ответить на пользовательский запрос, рабочая область экрана была увеличена на 148 процентов. Фитнес-браслет HUAWEI Band 6 получил безрамочный AMOLED-экран с диагональю 1,47 дюйма, с разрешением 194×368 и плотностью пикселей 282 ppi. Увеличенный дисплей браслета теперь отображает большое количество контента, и вся важная информация теперь будет под рукой.

3. Расширенные возможности для тренировок

Вместе с покупкой HUAWEI Band 6 вы получаете в свое распоряжение персонального тренера, который поможет вам составить план тренировок по самым разным видам спорта. В программу заложены в общей сложности 96 режимов спортивной активности. Для вас настроены 11 профессиональных тренировочных режимов, включая бег в помещении и на открытом воздухе, плавание, велосипед, прыжки со скакалкой и так далее. Кроме того, умный браслет поддерживает 85 настраиваемых режимов, включая фитнес, спортивные игры и танцевальные занятия. Информация о тренировках (частота пульса, количество потраченных калорий, расстояние, которое вы преодолели) выводится на экран в виде понятных и ярких графиков, поэтому вам будет удобно отслеживать ваш прогресс. На основе этих данных алгоритмы искусственного интеллекта оценивают вашу физическую форму и составят рекомендации, как ее улучшить и быстрее достигнуть поставленных целей.

При этом умный браслет способен управлять воспроизведением музыки и затвором камеры смартфона – эта функция пригодится при дистанционной съемке.

4. Батарея, которая обеспечит две недели автономной работы

Опытные инженеры наделили гаджет энергоэффективной электроникой и интеллектуальными алгоритмами энергосбережения. Это позволяет, с одной стороны, в режиме 24/7 мониторить состояние вашего организма, а с другой – обеспечить 14 дней непрерывной работы устройства. Кроме того, HUAWEI Band 6 поддерживает быструю зарядку с помощью магнитного зарядного устройства. Если ваш браслет разрядился, достаточно лишь на 5 минут подключить его к сети. Этого хватает на два дня работы умного браслета в обычном режиме.

5. Революционный дизайн

HUAWEI Band 6 – очень стильный гаджет. Дизайнеры подобрали для вас более 200 вариантов циферблата. Кроме того, вы можете использовать в качестве циферблата свои фотографии. Ремешки фитнес-браслета доступны в четырех цветах: «графитовый черный», «янтарный восход», «розовая сакура» и «насыщенный зеленый».

При изготовлении ремешков использовалась технология полимеризации ультрафиолетовым излучением. Они очень легкие и не подвержены загрязнению. Корпус устройства выполнен из полимера, армированного стекловолокном, и дополнен легким текстурным металлическим покрытием. Браслет весит всего 18 граммов и не заметен на руке, даже если носить его круглосуточно.

ЦЕНА ВОПРОСА

- Предзаказ на HUAWEI Band 6 стартует 29 апреля, в рамках предзаказа устройство можно будет приобрести по специальной сниженной цене.

- В открытой продаже фитнес-браслет появится 13 мая в официальных магазинах HUAWEI и магазинах – партнерах компании. Рекомендуемая розничная цена в России составит 3 990 рублей.

Заказать фитнес-браслет или оформить предзаказ можно по ссылке.