Дмитрий Песков: вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ в среду, 28 апреля, что не знает, готов ли Владимир Путин куда-то ехать для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

И ещё пресс-секретарь напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой

До этого Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.

(Как сообщил позже РИА Новости информированный источник в Ватикане, если Россия и Украина обе попросят Ватикан о посредничестве по урегулированию в Донбассе, «Святой престол не сможет отказаться от этого».)

Впрочем, вот точная цитата Пескова - с очень важным, на наш взгляд, уточнением (это он как раз говорил, отвечая на вопрос о том, где, помимо Москвы, возможна встреча Путина с Зеленским и готов ли, для встречи с ним, наш президент куда-то ехать):

- Готов или не готов президент Путин куда-то ехать, я не знаю. Я пока и мы все исходим из того, что президент Путин сказал, что в целом, поскольку мы не являемся стороной конфликта, то говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. С нами нужно об этом говорить в рамках минской четверки.

И ещё Песков напомнил:

- Сам Путин отметил, что, в случае готовности, говорить по двусторонним отношениям, он будет рад видеть президента Зеленского в Москве... Иных конкретных формулировок мы пока не видели.

Из чего - вывод: детально обсуждать этот вопрос пока рано...