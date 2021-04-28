Американский журналист: «Украина не стоит жизней граждан США. Но если кто-то так скажет, его заклеймят агентом Кремля»

Американский журналист Гленн Гринвальд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США сложилась парадоксальная для колыбели демократии ситуация. Если политик или общественный деятель выступает за нормализацию отношений с Россией, его тут же обвиняют в том, что он агент Кремля. Об этом в эфире Fox News заявил известный американский журналист Гленн Гринвальд.

- Отношения Вашингтона и Москвы сейчас на дне. Это их низшая точка — со времен холодной войны так точно, - констатировал публицист.

Он рассказал про идеологическую обработку населения США, часть которого после нее теперь свято верит, будто Москва вынашивает враждебные по отношению к Америке планы. Истинная же причина нарастающей в Штатах истерии, как уверяет Гринвальд, никакого отношения к реальным действиям Москвы не имеет. Она лежит в сугубо экономической плоскости.

Дело в том, что США потихоньку сворачивают свои военные операции. Вот и из Афганистана выводят войска спустя 20 лет. Мирная жизнь — это, конечно, хорошо. Но, как известно, кому война, а кому мать родна. И вот уже американские гиганты оружейной промышленности включили на максимум свои лоббистские возможности, чтобы не допустить сокращение оборонных трат государства. А в идеале и вовсе нарастить их.

- Президент Байден поставил во главе Пентагона Ллойда Остина, который до этого входил в совет директоров оружейной компании Raytheon, - отметил Гленн Гринвальд. - Похоже, они решили прибегнуть к старому испробованному средству. Если запугать народ, который поверит, будто Россия угрожает американскому образу жизни, они согласятся пополнять оборонный бюджет. Надо ведь противостоять врагу!

Журналист вспомнил, как и демократы, и республиканцы требовали от президента Обамы отправить войска или хотя бы оружие на Украину, чтобы «защитить ее от России». Но он так и не решился.

- Обама прекрасно понимал, что для Соединенных Штатов Украина не имеет определяющего значения. А раз так, зачем рисковать конфликтом с ядерной державой? - рассуждает Гринвальд. - Но проблема в том, что если сейчас какой-нибудь американский политик заявит, что защита Украины от Москвы не стоит жизней американцев или денег из нашего бюджета, его тут же назовут агентом Кремля. Это мощное оружие в современной американской политике.