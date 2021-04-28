Eventiada IPRA GWA впервые объявит PR-визионера

Eventiada IPRA GWA является частью IPRA Golden World Awards — глобальной премии, проводимой с 1990 года Международной Ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), работающей над повышением стандартов индустрии связей с общественностью с 1955 года, а с 1984 года сотрудничающей с ООН. С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН.

Успешность проекта поддержки ЦУР ООН в рамках глобальной программы IPRA позволило расширить в сезоне 2021 список номинаций, поддерживающих Цели Устойчивого Развития ООН. С этого года также вводится новая персональная номинация «PR-визионер», которая будет вручаться наиболее заслуженным профессионалам за «видение» будущего отрасли и создание новых направлений и трендов в коммуникациях.

В этом году Eventiada IPRA GWA пройдет по следующему графику:

1 июня 2021 – старт приёма заявок

15 октября 2021 – завершение приёма заявок

6 декабря 2021 – торжественный приём-церемония награждения победителей

Алексей Сафронов, президент Eventiada IPRA GWA, генеральный директор КГ «Орта»: «В прошлом году лучшие проекты из 14 стран мира выбрало авторитетное международное жюри из 35 национальных ассоциаций 17 стран. Eventiada IPRA GWA отмечает тренды и создаёт стандарты, и мы очень рады, что программа IPRA по поддержке устойчивого развития ООН позволяет выявлять также и лучшие тренды в этом направлении. Пришло время для визионеров информационной среды, которые определяют будущее коммуникаций в этом мире. Поэтому действующая с этого года номинация «PR-визионер» станет новой важной вехой».

Филипп Борреманс, президент IPRA: «Прошло более 400 дней пандемии в мире, затронувшей коммуникации в разных отраслях по всему земному шару, и пришло время выделить и отметить всю масштабную работу, проделанную специалистами по коммуникациям в столь сложных обстоятельствах. Роль коммуникаторов, которые объединяют, дают надежду и объясняют, «как жить дальше», стала еще более важной, чем раньше: в том числе, эффективное противодействие fake news, работа с недопониманием, разделение нарративов, построение этичных и инклюзивных коммуникаций, формирование доверия. Мы гордимся, что являемся частью такой прекрасной и важной профессии. Долгосрочные отношения между IPRA и ООН, включая программу по ЦУР, обеспечивают идеальный фундамент для специалистов по коммуникациям для поддержки реальных глобальных приоритетов. Мы рады, что Eventiada IPRA GWA, крупнейшая премия в области коммуникаций в регионе, является важной частью этого процесса».

Eventiada IPRA GWA 2021 принимает заявки с 1 июня в следующих номинациях:

Номинации, поддерживающие Цели Устойчивого Развития ООН

Номинации по практикам и направлениям

Специальные номинации

Персональные номинации

Номинации за вклад в развитие индустрии и СМИ

Молодёжные номинации

Заявки на проекты, реализованные с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года будут приниматься на русском или английском языках на официальном сайте премии www.eventiada.com.