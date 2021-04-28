Агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг «Роснефти» на инвестиционном уровне

Международное рейтинговое агентство Moody’s в новом отчете сохранило кредитный рейтинг нефтяной компании «Роснефть» на инвестиционном уровне Baa3, прогноз – «стабильный». Об этом говорится в аналитическом отчете Moody’s. Таким образом, рейтинг российской компании соответствует суверенному кредитному рейтингу России. Сейчас «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам Российской Федерации, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody’s (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через «Башнефть»).

Аналитики Moody’s отмечают сильный бизнес-профиль российской нефтяной компании: низкий уровень производственных затрат поддерживает доходность предприятия и является ее конкурентным преимуществом в различных сценариях цен на нефть. По оценкам Moody’s, в 2021 году «Роснефть» продемонстрирует значительное улучшение кредитных метрик. Даже при более низких ценах на нефть (50 долларов при текущих 66 долларов) источников ликвидности «Роснефти» хватает на дальнейшее снижение долга, финансирование капитальных вложений и дивидендных выплат, считают аналитики Moody’s, отмечая, что к концу 2021 года уровень долговой нагрузки компании может сократиться более чем на 40%.

«Не смотря на сокращение в 2020 году программы капитальных затрат, что является общерыночной тенденцией, «Роснефть» не стала откладывать запуск стратегически важных проектов, обеспечив себе значительное конкурентное преимущество в будущем, так как теперь у «Роснефти» отсутствуют значимые риски для долгосрочных объемов добычи и уровня прибыли», - говорится в отчете Moody’s.

При этом компания демонстрирует решительность в области энергетического перехода, отмечают аналитики. Среди основных достижений: последовательное увеличение доли газа в добыче углеводородов, намерение направить 7% капитальных вложений 2020-2022 годы на «зеленые инвестиции», низкий уровень удельных суммарных затрат на добычу (менее 10 долл. на б.н.э.), который позволяет «Роснефти» сохранять прибыльность в широком диапазоне стресс-сценариев цен на нефть.

Также Компанией разработан план по углеродному менеджменту до 2035 г., который подразумевает снижение удельной интенсивности выбросов СО2 и предотвращение выбросов в объеме 20 млн т CO2-экв. Кроме того, «Роснефть» учитывает риски энергетического перехода в своей деятельности и предпринимает соответствующие действия для минимизации его эффекта. ESG-рейтинги Компании соответствующих международных агентств выше среднеотраслевых уровней, что делает «Роснефть» одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования на российском энергетическом рынке.