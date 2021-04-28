Фестиваль «Паруса Кронштадта» пройдет на ПМЭФ-2021

Дебютный фестиваль «Паруса Кронштадта» пройдёт 5–6 июня в городе Кронштадт на форте «Константин» под эгидой Петербургского международного экономического форума. Яркий и красочный праздник объединит людей всех возрастов, любителей моря, яхтинга, музыки и морской кухни.

Фестиваль, организованный АНО «Остров фортов» совместно с Санкт-Петербургским Парусным Союзом, Яхт-клубом Санкт-Петербурга, спортивными парусными клубами «Зигзаг» и «100 капитанов» при поддержке Фонда Росконгресс и Банка ВТБ, призван не просто популяризовать парусный спорт и культуру отдыха на воде, но и способствовать развитию Кронштадта как востребованного направления «новой туристской географии» Санкт-Петербурга. На фестивале состоится торжественная церемония открытия навигационного сезона Санкт-Петербурга. Гости и участники Форума в буквальном смысле поднимут паруса в Кронштадте и ощутят романтику моря.

Программа фестиваля делится на спортивную и культурно-развлекательную. Активности организованы в акватории и на берегу. Водная часть состоит из большого количества парусных гонок в различных классах яхт, центральным из которых станет второй этап стартовавшего в этом году в Сочи матч-рейса с участием топовых спортсменов. Напряженная борьба за доли секунды у финишной линии будет зрелищно открываться зрителям и болельщикам с берега и на экранах прямой трансляции. Юные яхтсмены примут участие в командных гонках в классе «Оптимист», а члены бизнес-клубов и участники ПМЭФ смогут принять участие в любительской регате в классе mX700.

Концепцию фестиваля на берегу продолжают корнеры высокой кухни и оригинальный гастромаркет, где гости отведают деликатесы и познакомятся с кулинарными традициями пяти разных морских регионов. Именитые шеф-повара от Владивостока до Калининграда проведут дегустации, кулинарные мастер-классы и развернут на фестивале настоящую морскую гастрономическую карту России. «Паруса Кронштадта» станут местом единения культур, а еда превратится из «фестивального топлива» в один из главных инструментов формирования эстетического восприятия у аудитории.

Развлекательно-просветительская миссия проекта будет реализована через синергию актуальной музыки, современного театра и лайфстайл-лектория. На главной сцене фестиваля запланировано выступление популярных коллективов и звездных хедлайнеров. Гостей удивят внезапные арт-перформансы и различные живые спектакли. А в отдельном лектории выступят представители творческой интеллигенции, успешные предприниматели и спортсмены.

- Яркий морской фестиваль поможет гостям и участникам ПМЭФ открыть для себя очень интересную локацию Санкт-Петербурга – город Кронштадт, где создается большой туристско-рекреационный кластер, посвященный морю и флоту. Я надеюсь, что это мероприятие станет ежегодным и обретет постоянных поклонников, которые будут приезжать в Кронштадт каждое лето. Мы, со своей стороны, сделаем все от нас зависящее, чтобы гости фестиваля из года в год могли своими глазами видеть, как Кронштадт меняется в лучшую сторону, превращаясь в привлекательное туристское направление с современной инфраструктурой, в комфортную для туристов и местных жителей динамично развивающуюся территорию, – говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.