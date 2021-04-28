65-летняя Лариса Долина сверкнула нижним бельем в прозрачном платье

Лариса Долина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лариса Долина, кажется, нашла эликсир вечной молодости. От похорошевшей и помолодевшей певицы глаз не отвести. Лариса Александровна дала сольный концерт в Москве. Во время выхода на сцену она сменила не менее десяти нарядов. Были и костюмы по фигуре, и дерзкое декольте и умопомрачительное мини, и платья принцессы в пол. Но фурор произвело маленькое "голое" платье звезды эстрады.

Лариса Долина умеет восхитить поклонников. Звезда эстрады обладает не только одним из самых мощнейших вокалов на российской эстраде, но и шикарной фигурой. Глядя на певицу, сложно поверить, что она отметила 65-летие.

Вокалистка чувствует себя очень уверенно в откровенных нарядах после того, как экстремально похудела. Теперь звезда эстрады выглядит стройной и заметно помолодевшей. На юбилейном концерте в "Крокус Сити Холл" народная артистка блистала на сцене в разных образах.

Лариса Долина на сцене. Фото: terenka.aleksandra@instagram

Во время шоу состоялась премьера песни Долиной "Я люблю", написанной Игорем Крутым. Для этого номера исполнительница надела смелый наряд бирюзового цвета. Лариса Александровна появилась перед зрителями в "голом" платье и произвела фурор. Яркий свет софитов как рентген просвечивал тонкую ткань наряда. Под прозрачным платьем легко можно рассмотреть нижнее белье исполнительницы. А от ее стройных длинных ног захватывает дух.

Отметим, Лариса Долина призналась, что избавилась от 21 килограмма. Преображение артистки было связано с новой диетой и интервальным голоданием. Певица лежала в спецклинике, специализирующейся на детокс-программах. За советы по питанию и омолаживающие процедуры артистка, по слухам, отдала миллион рублей.

"Лариса, нереально выглядите!", "Как вы прекрасны", "Какая вы красавица!", "Лариса Александровна - Богиня", "Божественная красота", "Вот это я понимаю - 65 лет!", - льют елей фолловеры.