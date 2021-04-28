Путин - врачам: Вас ждут, как ангелов, потому что главная ваша цель - спасти человека

Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового здания станции скорой медицинской помощи № 4 в городе Пушкине. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В среду, 28 апреля, во второй день своей командировки в Санкт-Петербург, Владимир Путин приехал в Пушкин, на станцию скорой помощи.

Президент поздравил ее сотрудников с Днём работника скорой медицинской помощи. Кстати, этот профессиональный праздник появился в нашем календаре год назад, благодаря инициативе главы государства.

Путин также ознакомился с оснащением станции - осмотрел диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты, учебный класс, конференц-зал.

Президент подробно интересовался работой медиков и сделал несколько важных заявлений.

- Российская система здравоохранения оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной и более гибкой, - сказал Путин, - на распространение коронавируса отреагировали быстро. У нас хороший уровень подготовки, начиная с младшего и среднего звена, реально хороший уровень. Второе - у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет.

Ещё Путин прокомментировал рост заболеваемости в других странах.

- Мы же видим, что там творится - раз и вспышка, - казал он.

Глава государства также поинтересовался, сколько защитных костюмов ежедневно требуется медикам, работающим с заболевшими коронавирусом. Оказалось, что еще 1 апреля сотрудники "скорой" могли использовать до 200 костюмов, а теперь - 30. (То есть, больных ковидом стало меньше.)

Владимир Путин и медики у нового здания станции скорой медицинской помощи № 4 в городе Пушкине. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

После осмотра нового здания и общения с медиками, Путин обратился к ним с такими словами:

- Вас ждут - как ангелов, потому что главная ваша цель - спасти человека. Нет ничего более благороднее.

Эти слова президента были адресованы не только медикам города Пушкина, а работникам «скорой помощи» всей России.

(В этот же день вышел Указ президента о награждении орденами и медалями большой группы работников станций скорой помощи.)

КСТАТИ

Станция скорой медпомощи в Пушкине образована в 1955 году, а в 2019-м введено в эксплуатацию новое здание. Сейчас здесь 19 бригад. На базе станции организована подготовка студентов-медиков: будущие специалисты отрабатывают практические навыки на манекен-тренажёрах (как это делается - президенту тоже показали), посещают лекции по тактике и методикам лечения при различных неотложных состояниях, тренинги и учения, где получают навыки, необходимые при возникновении внештатных и чрезвычайных ситуаций...