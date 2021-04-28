У Бузовой теперь своя телепередача, а у «Дома-2» - новые рейтинги

«ББ шоу» на ТНТ закрыли. Бородина теперь ведет «Дом-2» и «Перезагрузку». А у Бузовой будет авторское шоу на ТНТ. Фото: кадр ТНТ.

В начале мая «Дому-2» стукнет 17 лет. День рождения именинник справляет на привычной съемочной площадке. Часть героев позвали из прошлых сезонов, уже удивили рубрикой «маска» - в такой сидели герои в шоу «Моя семья»… Если декорации не изменились, то канал вещания новый – вторую неделю реалити-шоу идет на «Ю». И уже есть первые рейтинги телесмотрения. Рассказываем, что случилось с цифрами после переезда шоу на другой канал.

Перезапуск «Дома-2» прошел на прошлой неделе. Посмотрим рейтинги исследовательской компании Mediascope. К примеру, вечерний эфир «Дома-2» за 20 апреля смотрели 2,1% телезрителей в России, включивших в это время телевизор – это доля смотрения. В данном случае цифры для аудитории в возрасте 18 – 54. У дневного эфира за 21 апреля – уже 2,4%. Цифры «Дома-2» выше среднесуточной доли канала, а это значит телепроект привел на «Ю» новую аудиторию. У ТНТ среднесуточная доля выше, чем у «Ю». Но цифры у «Дома-2» последние годы были ниже среднесуточной доли ТНТ. Поэтому сейчас «Ю» в выигрыше – «Дом-2» пришел к ним со своей лояльной аудиторией.

И отсутствие Ольги Бузовой большой роли в судьбе «Дома-2» после переезда не сыграло. Ольга отказалась участвовать в перезапуске проекта в том числе и потому, что ей предложили вести новое авторское шоу на ТНТ. Поэтому на «Доме-2» теперь главная звезда одна – Ксения Бородина, которой помогают сразу несколько соведущих.

Кстати, «ББ шоу» на ТНТ закрыли – следующая неделя эфиров последняя. Это проект, который запустили вместо передачи «Бородина против Бузовой». В очередной раз можно убедиться, что роль ведущих в успехе проекта не главная. Бородина и Бузова – самые популярные звезды в российском инстаграме. На двоих у них 40 миллионов подписчиков, которые провалили массовую явку к телевизорам, что подтверждали рейтинги и «Бородиной против Бузовой», и «Дома-2». Безусловно: популярная форматная ведущая – важная составляющая успеха проекта. Но не главная. Идея, формат и его реализация продюсерами – важнее. Посмотрим насколько рейтинговым окажется новое шоу Ольги Бузовой – скоро начнутся съемки: телеведущая будет в развлекательной форме общаться со звездами. А Ксения Бородина продолжит вести на ТНТ «Перезагрузку».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайны кастинга «Дома-2»: как герои покупают себе легенду и сколько половых партнеров нужно, чтобы тебя взяли

Наш корреспондент отправился на отбор претендентов скандального шоу и пообщался с теми, кто создает проект (подробности)