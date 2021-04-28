Министр спорта России объяснил, почему на турнире в Польше убрали флаг России

Министр спорта РФ Олег Матыцин на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Иван МАКЕЕВ

Скандал грянул в том виде спорта, где его никто не ждал. Во матче за звание чемпионки мира, в котором встречаются действующая обладательница короны россиянка Тамара Тансыккужина и претендентка из Польши Наталия Садовска, появились следы ВАДА (Всемирного антидопингового агентства). Нет, никаких положительных проб у спортсменок взято не было. А произошло вот что - прямо во время партии организаторы по велению ВАДА сняли флажок России, стоящий рядом с нашей спортсменкой.

Тамара Тансыккужина в результате партию проиграла, а этот инцидент получил такой громкий резонанс, что его прокомментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков назвал это досадным происшествием и сказал, что председатель (польской федерации) принес извинения и что на этом инцидент может быть исчерпан. «Наша спортсменка проиграла в этом матче, думаю, что это связано с этим происшествием», - отметил Песков.

Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий рассказал, что ему «позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась.»

Но как ВАДА дотянулась и до шашек? Вот что по этому поводу сказал министр спорта Олег Матыцин:

«Международная федерация шашек является подписантом кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и обязана исполнять решение Спортивного арбитражного суда (КАС), согласно которому российские спортсмены на Олимпийских играх и чемпионатах мира (в том числе по неолимпийским видам спорта), не могут использовать флаг и гимн Российской Федерации до 16 декабря 2022 года. Три первые дня финального поединка флаг России стоял на игровом столе рядом с россиянкой Тамарой Тансыккужиной, шестикратной чемпионкой мира. Лишь на четвертый день организаторы неожиданно вспомнили о соблюдении правил, предписанных ВАДА.»

Министр спорта добавил, что организаторам турнира по шашкам нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок, убирая флаг со стола в разгар игры.

«К сожалению, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тамару Тансыккужину, потому что в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча. Надеюсь, что в будущем на международных стартах подобный инцидент больше не повторится», - заявил Матыцин.

Надо отметить, что в этой драматичной ситуации очень достойно повела себя польская спортсменка, которая в знак протеста убрала и свой флаг. Таким образом, этот инцидент, который по идее ВАДА должен был стать уроком для российских спортсменов, наоборот обернулся против них, еще раз показав, что настоящие спортсмены всегда солидарны друг с другом, в отличие от международных чиновников.