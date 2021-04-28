За три месяца водители Яндекс.Такси заработали 104 млрд рублей

Во время пандемии коронавируса таксисты и таксопарки заработали в общей сложности 300 миллиардов рублей.

Водители такси в России стали больше зарабатывать. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Такси по итогам первого квартала. С января по март 2021 года доход водителей, сотрудничающих с сервисом, составил 104 миллиарда рублей. Эта сумма составляет треть от их заработка за весь 2020 год.

Если посмотреть доходы водителей Яндекс.Такси за прошлый год, то во время пандемии коронавируса таксисты и таксопарки заработали в общей сложности 300 миллиардов рублей, что на 15% выше показателей 2019 года. Доход удалось увеличить за счет того, что многие водители переориентировались на логистику и занимались доставкой.

При этом компания сообщила, что эффективная комиссия сервиса на данный момент ниже 10%, то есть сервис возвращает значительную часть своей комиссии водителям в виде вознаграждений, бонусов и субсидий.

По словам экспертов, заработок водителей продолжит увеличиваться.

- Доходы таксистов и таксопарков растут, потому что мы делимся нашими технологиями. В частности, речь идет об эффективных технологиях распределения заказов, прогнозирования спроса, оптимальной маршрутизации. Также продвигаем новые возможности для доставки заказов в логистике, - пояснили в Яндексе.